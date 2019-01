Bolsonaro usa pulseira com mensagem "apocalíptica", durante posse

Na solenidade de posse do presidente Jair Bolsonaro, na terça-feira passada, apesar de discreta, chamou a atenção de alguns presentes a pulseira usada por ele com mensagens bíblicas. O adereço, criado pela Igreja Fonte de Vida, traz a mensagem “Protegido pelo Sangue - Apocalipse 12:11”, e foi dado ao chefe do Executivo quando de sua recuperação, após sofrer atentado com faca.

Mas o que diz a passagem bíblica em questão? Em Apocalipse 12:11, o versículo do livro sagrado para os cristãos diz o seguinte: “E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas após a morte”.

Nos versículos anteriores de Apocalipse, a Bíblia cita uma batalha no Céu entre o Arcanjo Miguel e seus anjos contra o “dragão” e seus anjos, que seria o próprio "Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele”.

O versículo anterior, o 12:10, diz que “agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite”.

No discurso de posse, Jair Bolsonaro utilizou algumas vezes o mantra da campanha “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos”. Nos dois pronunciamentos realizados por ele, no Congresso e no Parlatório, a palavra Deus foi utilizada ao menos 13 vezes pelo presidente.