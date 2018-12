Bolsonaro tenta apaziguar disputas do PSL com reunião na quarta

Jair Bolsonaro vai dar a palavra final nas disputas internas dentro do seu partido. Na próxima quarta (12), o presidente eleito fará uma reunião com a bancada do PSL, em Brasília. Nesta semana, tornou-se pública uma rixa entre políticos eleitos em um grupo de WhatsApp. O capitão reformado do Exército terá de pacificar o PSL ao decidir quem será o líder do governo no Congresso.

O PSL foi a sigla que mais cresceu na eleição, ganhando 42 novos deputados e se tornando a segunda maior bancada da Câmara, atrás apenas do PT, que tem 56. No início da legislatura, em fevereiro, é o momento de eleição para os cargos da Mesa Diretora e também quando as bancadas escolhem seus líderes e definem sobre a formação das principais comissões permanentes da Câmara e do Senado. As mais concorridas são a Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara; e Comissão de Assuntos Econômicos no Senado.

O senador eleito Major Olímpio (PSL-SP) elevou o tom das críticas contra a deputada federal eleita Joice Hasselmann, sua correligionária. Na quinta, vieram a público discussões do grupo de WhatsApp do PSL. Nelas, Joice se coloca como candidata a líder do partido na Câmara, o que provocou reação de Olímpio e de um dos filhos do presidente eleito, Eduardo, deputado da legenda por São Paulo.

Segundo o jornal “O Globo”, Eduardo criticou Joice por causa de sua tentativa de “atropelar” os colegas, a chamou de “sonsa” e disse que tem “fama de louca”. Segundo o deputado, salta aos olhos a intenção da colega de ser líder do partido. Joice reagiu e acusou Olímpio. “Ele comanda o partido com truculência, aos gritos, com ameaças aos desafetos. Expulsou pessoas, tentou me expulsar, colocou os ‘seus’ nos diretórios e excluiu gente que deu a vida na campanha”, tuitou Joice.