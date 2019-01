Bolsonaro tem 'boa evolução clinica' após cirurgia, diz hospital

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) apresenta boa evolução clínica após a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia realizada na segunda-feira (28), diz boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein às 10h desta terça-feira (29).

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Bolsonaro não apresentou sangramentos ou outras complicações, está sem febre e permanece sem disfunções orgânicas, acrescenta a equipe médica do hospital paulistano.

Na manhã desta terça-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou, através de sua conta no Twitter. Segundo ele, sua tentativa de assassinato também visava destruir "a esperança de muitos brasilerios num futuro melhor". Ele disse que está bem, agradeceu a Deus e às orações feitas para sua recuperação.

Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a todos vocês pelas orações! Estou bem. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 29 de janeiro de 2019

Com alimentação oral suspensa, o presidente recebe analgésicos para controle de dor, hidratação endovenosa e medidas de prevenção de trombose venosa.

"A reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e ocorrerá de forma paulatina e no momento oportuno" diz o boletim, assinado pelo cirurgião Antonio Luiz Macedo, pelo clínico e cardiologista Leandro Echenique e pelo superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein, Miguel Cendoroglo.

Por ordem médica, visitas além da família e de assessores próximos estão suspensas.