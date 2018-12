Bolsonaro recebe terno que usará em cerimônia de posse

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), recebeu nesta quinta-feira (20) o terno que usará na cerimônia de posse, no dia 1° de janeiro. O conjunto foi doado pelo alfaiate Santino Gonçalves.

Gonçalves e seu irmão, o cabeleireiro Maxwell Gerbatim, têm cuidado do visual do presidente eleito. Foram responsáveis pela roupa da diplomação e, agora, da posse.

Segundo Gerbatim, eles estão fazendo também roupas para os filhos de Bolsonaro, o senador eleito Flávio (PSL-RJ) e o deputado federal reeleito Eduardo (PSL-SP).

Azul-marinho, o terno de Bolsonaro foi confeccionado em tecido italiano 150 fios e tem um detalhe bordado na gola em verde amarelo. Gerbatim disse que o terno valeria R$ 2.980, mas foi doado ao presidente.

Os dois são amigos desde a época do Exército. A camisa que será usada na posse também foi fornecida pela dupla e tem o bordado verde e amarelo na manga.

Na manhã desta quinta, o presidente eleito recebeu ainda uma comitiva de representantes de igrejas evangélicas dos Estados Unidos, o cubano Orlando Gutierrez e o presidente da AMB (Associação dos Magistrados do Brasil).

Sobre o cubano, Bolsonaro escreveu em rede social que "é um dos principais denunciantes das atrocidades cometidas pela ditadura daquele país".

O presidente da AMB, Jayme de Oliveira, disse após o encontro que foi conversar com o presidente eleito sobre as preocupações da categoria e projetos de lei que estão no Congresso.

Afirmou que não tratou diretamente do auxílio-moradia, benefício que passou por mudanças e agora é restrito a magistrados que forem transferidos de cidade e não tenham imóvel no novo local de trabalho.