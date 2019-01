Bolsonaro recebe delegações estrangeiras

Um dia após a posse, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu autoridades estrangeiras, na manhã desta quarta-feira (2).

Ele teve audiência com Mike Pompeo, Secretário de Estado dos EUA. "Tem havido uma longa tradição no Brasil de eleger presidentes que por alguma razão eram inimigos" dos EUA, declarou Bolsonaro a jornalistas americanos que acompanhavam Pompeo, em uma clara referência aos governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016).

"Agora é o contrário, somos amigos", comemorou o presidente, que busca estabelecer um eixo conservador com Estados Unidos e Israel.

Também se reuniu com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, no Palácio do Planalto.

Em outro compromisso, Bolsonaro se encontrou com o Ji Bingxuan, Vice-Presidente do Parlamento Chinês.