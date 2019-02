Bolsonaro recebe alta e deixa hospital em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde desta quarta-feira (13).

A informação foi confirmada pelo porta-voz da presidência, Otávio do Rêgo Barros. Segundo o porta-voz, Bolsonaro deixou o hospital por volta das 12h20 (horário de Brasília), e seguiu para o Aeroporto de Congonhas, onde um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) esperava pelo presidente. O presidente segue para Brasília, onde deve descansar pelos próximos dias.

O boletim médico, divulgado após a saída do presidente do hospital, afirma que o presidente "recebeu alta nesta manhã com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral".

O presidente seguirá recebendo atendimento médico em casa.

Bolsonaro estava internado desde o dia 27 de janeiro, para a retirada a bolsa de colostomia e reconstrução do trânsito intestinal.