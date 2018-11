Bolsonaro pode indicar juiz da Lava-Jato no Rio para tribunal superior

O senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, teve um encontro na semana passada com o juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas, responsável por julgar os casos da Lava-Jato do Rio em primeira instância. O encontro aconteceu a pedido do próprio Flávio no gabinete do magistrado.

Interlocutores próximos a Jair Bolsonaro confirmaram que o presidente eleito pensa em indicar Bretas para um tribunal superior. Essa indicação pode acontecer tanto para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), como para o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não tem nada disso, foi apenas um encontro amistoso. Já ouvi essas especulações (sobre as indicações). Mas, não tratamos sobre o tema", afirmou Bretas.

Oficialmente, segundo assessores, o encontro entre Flávio e Bretas serviu para agradecer o apoio do juiz da Lava-Jato "às ideias" de Bolsonaro.