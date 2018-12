Bolsonaro negocia com partidos

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, começou a costura de apoio parlamentar diretamente com os partidos para as votações, em 2019, de mudanças trabalhistas e previdenciárias. Nesta terça-feira, ele se reuniu com as bancadas do PRB e MDB, em Brasília.

Após a reunião, deputados se mostraram céticos com a aprovação da Reforma Previdenciária no primeiro semestre. Avaliam que, com o início do trabalho legislativo efetivamente só em março, afirmam que uma nova proposta dificilmente seria debatida e aprovada antes do meio do ano.

Bolsonaro afirmou que deve enviar uma proposta de Reforma da Previdência fatiada ao Congresso e começar as alterações pela idade mínima para aposentadoria. Ele disse que, por enquanto, defende uma diferença no piso de idade para homens e mulheres. Bolsonaro afirmou que o governo só enviará uma proposta ao Legislativo após conversar com os líderes partidários.

Ao dizer que a proposta pode ser fatiada, ele argumentou que a aprovação é “menos difícil” se começar pela idade mínima. Questionado sobre qual seria a idade mínima para aposentadoria, Bolsonaro chegou a dizer que defende o aumento de dois anos para todo mundo.

A proposta que está parada no Congresso atualmente propõe 62 anos para mulheres e 65 para homens. “Não adianta ter proposta ideal que vai ficar na Câmara ou no Senado. Aí acho que prejuízo seria muito grande”, disse Bolsonaro.