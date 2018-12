Bolsonaro: GSI divulga medidas para posse

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República divulgou, nesta terça-feira (18), as medidas de segurança que serão adotadas para a cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), que acontece no próximo dia 1º. A expectativa de pessoas acompanhando o evento, de acordo com o órgão, está entre 250 mil e 500 mil.

A Esplanada dos Ministérios será fechada a meia-noite do dia 30 de dezembro, só tendo seu acesso liberado novamente apenas as 8hs do dia 2. O acesso de pedestres à Esplanada acontecerá exclusivamente pela rodoviária de Brasília, e todo terão que passar por vistoria e detectores de metais. Este ano também serão proibidos animais de estimação, o uso de bolsas, mochilas e até carrinhos de bebe. Vendedores ambulantes também não poderão trabalhar durante o evento.

A segurança foi ampliada em razão do atentado que o então candidato Bolsonaro sofreu durante a campanha deste ano, quando foi esfaqueado na barriga enquanto participava de atividade de campanha em Juiz de Fora, em 6 de setembro. O órgão também fala em ameaças de morte ao presidente eleito.O roteiro da posse será o mesmo adotado por presidentes anteriores: Bolsonaro começará o dia participando de uma missa na Catedral de Brasília, depois seguirá para o Congresso Nacional, onde será efetivado no cargo. Em seguida, já como presidente da República, seguirá para o Palácio do Planalto, onde subirá a rampa e receberá a faixa presidencial das mãos de Michel Temer (MDB).

Estão confirmadas a vinda de nove chefes de estado, dois vices-presidentes, oito chanceleres e dois dirigentes de entidades internacionais. Por medida de segurança os nomes não foram divulgados. O GSI também limitou o número de convites que ainda serão entregues a parlamentares. Prioridades aos líderes de partidos da câmara, enquanto todos os senadores serão convidados.