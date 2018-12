Bolsonaro ganha escultura de cartuchos por artista plástico com raízes no Ceará

"Falei para ele que cada pontinho daquele representa os milhões de pessoas que votaram ele. E que a partir de janeiro, ele vai ser a cara do Brasil", afirma o artista plástico Rodrigo Gonçalves Camacho, 39 anos, autor de uma escultura do Brasil feita de cartuchos de balas que ao mesmo tempo forma o rosto do presidente eleito, Jair Bolsonaro.

A segunda homenagem dele a Bolsonaro (a primeira, um busto também feito de cartuchos, foi antes das eleições) foi entregue pessoalmente na manhã desta sexta-feira (28). Durante a tarde, o presidente eleito se encontrará com o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.

Camacho nasceu em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, mas tem raízes no Ceará. Se fosse vendida, a escultura custaria cerca de R$ 4 mil, de acordo com o artista. Hoje, seus principais clientes são quarteis, bases ou batalhões da polícia espalhados pelo país.

Começo

"Minha caneta é um cartucho", diz. "Eu tive a ideia quando fui convidado por um amigo meu, que é subcomandante do Bope [Batalhão de Operações Policiais Especiais], para conhecer o batalhão, que estava fazendo 40 anos. Aproveitei e fui conhecer o Caveirão. Quando eu avistei os cartuchos no chão, e vi o símbolo da caveira, me deu um estalo. Eu ia fazer a caveira do Bope de cartuchos".

Ser eleitor de Bolsonaro e defensor da posse de armas não impede o artista de ter uma preocupação ecológica. "A ideia é reaproveitar um material descartável, que representa a quantidade de vezes que a polícia treina, valorizando mais os policiais. Uso pinos de granada, espoletas, pinos de granada e cartuchos de armas calibre 12, que tem mais cores, para transformar algo violento em arte, em paz".

Camilo Santana

Rodrigo Camacho também homenageou o governador Camilo Santana, em julho deste ano, com uma escultura feita com cápsulas calibre 40. A entrega da obra aconteceu durante a inauguração da sede do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), no bairro São Gerardo. Além de Santana, o secretário André Costa também recebeu escultura do artista.