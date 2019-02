Bolsonaro entrega proposta de reforma da Previdência no Congresso

O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 9h20 desta quarta-feira (20) ao Congresso Nacional para entregar a proposta de reforma da Previdência na Câmata dos Deputados. O projeto pretende instituir idades mínimas para a aposentadoria de trabalhadores do serviço público e da iniciativa privada.

Bolsonaro chegou acompanhado do ministro Paulo Guedes e com um forte esquema de segurança. Os dois foram ao gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, onde o texto será entregue.

A proposta passará primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), depois irá para uma comissão especial, antes de ir a plenário. Se aprovada em dois turnos por pelo menos três quintos dos deputados (308 votos), a reforma segue para o Senado.

Durante o dia, o presidente gravará um pronunciamento explicando a necessidade de reformar a Previdência. Elaborado em conjunto pela equipe econômica e pelo gabinete presidencial, o discurso será transmitido à noite em cadeia nacional de rádio e televisão.