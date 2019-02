Bolsonaro deseja boa sorte a candidatos à Presidência do Senado

O presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com todos os candidatos à Presidência do Senado na véspera da eleição na Casa. Pelo Twitter, o presidente que desejou “boa sorte” a todos os postulantes ao cargo.

"Nesta quinta-feira, véspera das eleições para presidência do Senado, procuramos diplomaticamente fazer contato com os candidatos desejando-lhes boa sorte. O eleito será importantíssimo para a democracia e o futuro do Brasil", disse o presidente na rede social. Posteriormente, o presidente postou mais uma mensagem tratando do mesmo tema. “Qualquer tentativa de desvirtuar o papel institucional do Governo diante desses fatos é desprovida de boa fé e de profissionalismo. Boa noite a todos!”

Concorrem à presidência do Senado José Reguffe (sem partido-DF), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Tasso Jereissati (PSDB-CE), Alvaro Dias (Pode-PR), Esperidião Amin (PP-SC), Major Olímpio (PSL-SP) e Ângelo Coronel (PSD-BA) e Renan Calheiros (MDB-AL).

Mais cedo, também pelo Twiter, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, reafirmou o que disse Bolsonaro, destacando que a ligação foi feita para todos os candidatos à presidência do Senado. De acordo com Lorenzoni, o gesto demonstra "respeito à instituição".

A eleição, tanto da Câmara, quanto do Senado, será hoje (1°), no dia da posse dos eleitos para a nova legislatura. Bolsonaro não estará presente, pois se recupera da cirurgia a que se submeteu na última segunda-feira (28), em São Paulo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o representará.