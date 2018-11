Bolsonaro anuncia Ministro de Desenvolvimento Regional

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), anunciou Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto para assumir o Ministério do Desenvolvimento Regional. Canuto, servidor efetivo do Ministério do Planejamento, ocupa atualmente o cargo de secretário-executivo do Ministério da Integração Nacional.

O nome de Canuto foi divulgado na tarde desta quarta-feira (28) nas redes sociais por Bolsonaro.

Informo a todos a indicação do Sr. Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, servidor efetivo do Ministério do Planejamento com ampla experiência, para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Boa tarde! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 28 de novembro de 2018

O Ministério de Desenvolvimento Regional vai abrigar o atual Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades. Durante o anúncio oficial, em Brasília, Canuto declarou que terá como objetivo potencializar as especialidades de cada região do Brasil com o foco de trazer desenvolvimento econômico, renda e emprego.

"Tenha certeza que essas políticas, associadas, vão trazer muito mais benefício à população e às regiões. A ideia principal é investir em infraestrutura produtiva, investindo onde precisa, para que a população possa, de fato, ter os benefícios do estado; e potencializar as diferenças regionais, elas podem ser utilizadas como oportunidades", declarou o futuro ministro.