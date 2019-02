Bolsonaro anuncia general Jesus Corrêa como novo presidente do Incra

Foto divulgada na sua conta no Twitter, na última sexta (8), afirmando que voltou a comer. Reprodução Twitter

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou, neste sábado (9), pelo Twitter, mais um militar para assumir um posto no seu governo. O general Jesus Corrêa será o novo presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Tenho a satisfação de anunciar o General de Exército Jesus Corrêa como novo Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

O general Jesus Corrêa ocupou vários cargos no Exército, como chefe do Comando Militar do Nordeste.

No meio do ano passado, foi nomeado como analistas de Estudos Estratégicos da 3ª Subchefia do Estado-Maior do Exército.

A presença dos militares têm se espaiado pelo governo. Até mês passado, membros das Forças Armadas já ocupavam cargos em 21 áreas do governo, de banco estatal à Educação.

No início do ano, o Incra determinou aos seus servidores a paralisação, sem prazo, de todos os processos de aquisição, desapropriação ou outra forma de obtenção de terras para o programa nacional de reforma agrária no país.

A medida, no entanto, foi revogada logo em seguida, por decisão o então presidente substituto do órgão, Francisco Nascimento.

"Tomara que esse general não tenha a cabeça de capitão", disse, numa rede social, João Paulo Rodrigues, integrante da coordenação nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

O presidente está hospitalizado desde o fim de janeiro, quando fez uma cirurgia para retirar a bolsa de colostomia, ainda como parte do tratamento ao qual tem sido submetido após ter sido atingido com uma faca durante a campanha eleitoral do ano passado.

