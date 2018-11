Bolsonaro anuncia André Luiz de Almeida Mendonça na AGU

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) anunciou nesta quarta-feira (21), o nome de André Luiz de Almeida Mendonça para a Advocacia Geral da União (AGU).

"Informo a todos que a Advocacia Geral da União será liderada pelo senhor André Luiz de Almeida Mendonça, advogado com ampla vivência e experiência no setor", escreveu o presidente em seu perfil no Twitter.

André Luiz de Almeida Mendonça é atualmente consultor jurídico do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU), ministério chefiado por Wagner Rosário, que teve a sequência na pasta confirmada na terça-feira por Bolsonaro.

Mendonça já trabalhou na AGU, onde foi corregedor.