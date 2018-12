Bolsonaro almoça com Silvio Santos em São Paulo

O presidente eleito da República, Jair Bolsonaro (PSL), almoça na tarde desta quinta-feira, 13, com o empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, na casa dele no bairro do Morumbi, na zona oeste de São Paulo.

O almoço não estava previsto da agenda do presidente eleito. Bolsonaro foi à São Paulo pela manhã e fez uma consulta no Hospital Israelita Albert Einstein.

Assessores de Bolsonaro afirmam que a ida dele para o Rio de Janeiro segue prevista. Inicialmente, a viagem ocorreria às 14h30.

Exames

Antes do almoço com Silvio Santos, o presidente eleito passou por exames no hospital Albert Einstein na manhã desta quinta-feira (13), como parte da preparação para a cirurgia a que deve ser submetido no início de 2019 para a retirada de uma bolsa de colostomia.

Ele saiu da Granja do Torto, em Brasília, às 8h, veio em voo da Força Aérea Brasileira para São Paulo e chegou ao hospital às 10h24. Saiu às 11h39, sob esquema de segurança da Polícia Federal e da Polícia Militar.

O presidente eleito pretende fazer a cirurgia em janeiro de 2019, após o Fórum Econômico de Davos, mas a decisão final será de seus médicos.

Bolsonaro carrega a bolsa desde setembro, quando sofreu um atentado que comprometeu seu intestino. O presidente eleito será examinado pela mesma equipe que vem o acompanhando desde então. A assessoria do hospital não quis dar detalhes sobre a consulta e os exames. Não há previsão de divulgar boletim médico.

A presença da imprensa despertou a atenção de alguns pacientes do hospital que também se posicionaram estrategicamente na entrada do prédio. No entanto, Bolsonaro entrou em portaria alternativa, sob escolta.

​A cirurgia de retirada da bolsa havia sido agendada originalmente para o dia 12 de dezembro, entretanto uma inflamação impediu o procedimento.