Bolsonaro acorda bem e ingere creme de frutas e chá na manhã desta segunda (11)

O presidente Jair Bolsonaro acordou bem e sem febre na manhã desta segunda-feira (11). Ele se alimentou no café da manhã com creme de frutas e chá. O presidente segue uma dieta cremosa, menos densa do que a pastosa.

Bolsonaro está internado há 14 dias no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, após cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia.

Ele iniciou ontem a redução da nutrição parenteral (endovenosa), ingerindo suplemento nutricional por via oral. Seu almoço no domingo foi creme de mandioca com carne e gelatina.

Evolução

Internado na Unidade Semi-Intensiva do hospital, o presidente apresenta boa evolução clínica. De acordo com o boletim médico, o quadro pulmonar apresenta melhora significativa, e ele continua sendo tratado com antibióticos.

Na agenda oficial da Presidência, não estão previstos compromissos para esta segunda-feira. O porta-voz, general Otávio Rego Barros, fará o briefing sobre o quadro de saúde do presidente às 17h, em Brasília.

Resultados

O presidente ainda utilizou sua conta no Twitter para comemorar o resultado do Indicador de Clima Econômico (ICE) da América Latina, levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) em parceria com o instituto alemão Ifo, que apontou uma melhora na passagem do trimestre encerrado em outubro de 2018 para o trimestre terminado em janeiro de 2019, embora permaneça em patamar desfavorável.

"Levantamento da FGV aponta que o Brasil é o país que apresentou maior melhora do clima econômico na América Latina. Saímos de -33,9 em Outubro de 2018 para +3,6 em Janeiro de 2019, um aumento de 240%. Queremos e podemos ainda mais!", comemorou o presidente.