Bolsonaro, 38º presidente do país, toma posse nesta tarde; veja o passo a passo

Sessenta e cinco dias após ter sido eleito, Jair Bolsonaro (PSL) assume a Presidência da República, em uma cerimônia marcada para o início da tarde desta terça-feira (1º), com atos no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no Itamaraty. Acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, o presidente eleito deixará a Granja do Torto, por volta das 13h10 (horário de Fortaleza, 14h10 em Brasília), seguindo para a Catedral de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, onde se encontrará com o vice-presidente Hamilton Mourão.

LEIA MAIS

> Bolsonaro ratifica promessas de campanha antes de assumir a presidência

> Bolsonaro promete decreto para liberar posse de arma a pessoas sem ficha criminal

Na Catedral, acontece a troca de carros e se inicia o deslocamento dos dois casais, em veículos separados, até o Congresso Nacional. No trajeto, que deve durar cerca de 10 minutos, a comitiva presidencial é acompanhada por policiais a pé, por batedores da Polícia do Exército e pelo 1º Regimento de Cavalaria de Guardas - Dragões da Independência.

A sessão solene de posse de Bolsonaro será aberta às 14h (horário de Fortaleza), pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira (MDB-CE). Nesta sessão, Bolsonaro assume o compromisso de "manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil".

O juramento é seguido do primeiro discurso de Bolsonaro como 38º presidente do Brasil. Parlamentares e convidados participam da solenidade que deve durar cerca de 45 minutos e acontece no plenário da Câmara dos Deputados. Na saída do Congresso, Bolsonaro acompanhará a execução do Hino Nacional, a salva de 21 tiros de canhão e a exibição da Esquadrilha da Fumaça, bem como passará em revista às tropas.

Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º)Evaristo Sá / AFP Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º)Evaristo Sá ;/ AFP Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º)Evaristo Sá / AFP Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º)Evaristo Sá / AFP Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º)Evaristo Sá / AFP Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º)Evaristo Sá / AFP Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º)Evaristo Sá / AFP Bolsonaro toma posse nesta terça-feira (1º)Evaristo Sá / AFP

Bolsonaro e Mourão, acompanhados das respectivas esposas, subirão a rampa do Palácio do Planalto por volta das 15h20 (16h20 em Brasília). Serão recebidos pelo presidente Michel Temer e pela primeira-dama Marcela Temer. Todos seguirão para o parlatório. Depois de passar a faixa presidencial, Temer e a primeira-dama se despedem do Palácio do Planalto.

Já com a faixa presidencial, Bolsonaro se dirigirá à nação, em um pronunciamento de aproximadamente 30 minutos, que será acompanhado pelo público presente na Praça dos Três Poderes. Após o discurso, o presidente vai para o Salão Nobre onde receberá os cumprimentos dos convidados e dará posse aos 22 ministros. O ato é seguido da fotografia oficial. A partir das 19h30, o casal Bolsonaro receberá os convidados em um coquetel no Palácio Itamaraty.

Segurança

A posse terá um esquema de segurança reforçado, o maior para uma cerimônia presidencial. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro sofreu um ataque a faca, um dos motivos para a segurança reforçada. Desde sábado, 29, carros e outros veículos não podem circular na Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá a cerimônia. Quem quiser assistir à posse terá que descer a Esplanada a pé. Não serão permitidos o acesso com bicicletas, skates e patins, por exemplo.

Outros itens proibidos para levar para posse: guarda-chuva, objetos cortantes, máscaras, carrinhos de bebês, fogos de artifício, bebidas alcóolicas, garrafas, sprays, bolsas e mochilas.

Quatro linhas de revistas serão montadas a partir da Rodoviária do Plano Piloto, com fiscalização manual da Polícia Militar. Detectores de metais também serão usados ao longo do percurso. A população só poderá passar pelas barreiras com frutas e pacotes de biscoitos, preferencialmente em sacola transparente.

A navegação no Lago Paranoá também será limitada, assim como há um esquema especial para defesa aérea e o controle de tráfego aéreo na capital federal.

A previsão é que 250 mil até 500 mil acompanhem a posse na Esplanada. Mais de 2,6 mil policiais militares trabalharão na região, junto com agentes do Exército, Polícia Federal, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e Detran.

Passo a passo (horário de Fortaleza):

13h06 - Sai em carro fechado da Granja do Torto acompanhado por batedores da Polícia do Exército e fuzileiros navais

13h25 - Chega à Catedral de Brasília. Bolsonaro e Michelle trocam de automóvel

13h50 - Chegada ao Congresso



14h - Solenidade de posse no plenário da Câmara dos Deputados, quando Bolsonaro será empossado e prestará o compromisso constitucional

15h - No Congresso, execução do Hino Nacional, salva de tiros e revista a tropas

15h20 - Chegada ao Palácio do Planalto onde recebe a faixa presidencial

15h30 - Pronunciamento à nação

16h30 - Cerimônia de nomeação dos ministros

17h15 - Fotografia oficial

17h30 - Chegada ao Palácio do Itamaraty para coquetel oferecido a autoridades