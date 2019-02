Biometria: o que você precisa saber sobre o recadastramento obrigatório em Fortaleza

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) inicia nesta terça-feira (19) o recadastramento biométrico obrigatório em Fortaleza. Os eleitores terão até o dia 29 de novembro para realizar a biometria nos cartórios eleitorais ou postos de atendimento.

A coordenadora de Administração do Cadastro Eleitoral, Lorena Belo, alerta para que os eleitores compareçam às unidades de cadastramento o quanto antes. "Não deixe o cadastramento biométrico para última hora. Se antecipe, procure um dos locais de atendimento disponíveis na Capital e faça seu cadastramento biométrico para evitar os transtornos de finais de prazo."

Confira as respostas para as principais dúvidas relacionadas ao cadastramento biométrico:

O que é biometria?

O projeto de Identificação Biométrica da Justiça Eleitoral visa atualizar os dados cadastrais do eleitor, bem como coletar as impressões digitais e foto, a fim de garantir que o eleitor seja único no cadastro eleitoral e que, ao se apresentar para votar, seja o mesmo que se habilitou no alistamento eleitoral.

Qual o prazo para realizar a biometria eleitoral em Fortaleza?

Os eleitores da Capital terão até o dia 29 de novembro para realizar a biometria nos cartórios eleitorais ou postos de atendimento.

O cadastramento da biometria pode ser agendado?

Sim. O eleitor pode agendar o cadastro biométrico para um dos postos de atendimento ou cartórios eleitorais através do site do TRE-CE ou pela Central do Eleitor, no telefone 148.

Quem não fez biometria pode votar?

Não. A identificação através da biometria será obrigatória no Ceará nas eleições municipais de 2020. Eleitores sem o cadastro biométrico não poderão votar.

Quais os documentos necessários para realizar a biometria?

Para realizar o cadastramento, o eleitor precisa apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado.

Onde fazer a biometria em Fortaleza?

Na Capital, o eleitor pode fazer a biometria em um dos cinco pontos de atendimento:

- Shopping Parangaba (Piso L1 - lojas 168/169), das 10h às 19h;

- Shopping RioMar Kennedy (Piso L2 – Área de Conveniência e Serviço), das 10h às 19h;

- Central de Atendimento ao Eleitor (Av. Almirante Barroso, 601, Praia de Iracema), das 8h às 17h;

- Vapt Vupt de Messejana (Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408), das 8h às 17h;

- Vapt Vupt de Antônio Bezerra (Rua Demétrio Menezes, 3750), das 8h às 17h.

O TRE-CE prevê ainda que, nas próximas semanas, novos postos de atendimento serão abertos para atendimento ao eleitor.

Quem já fez a biometria, precisa fazer de novo?

Não. Se o eleitor já realizou o cadastramento biométrico em Fortaleza durante o período em que era facultativo, não há necessidade de comparecer novamente durante a revisão.

Quem precisa fazer biometria?

Todos os eleitores em situação regular precisam fazer o cadastramento biométrico.

O que acontece com quem não fizer a biometria?

O eleitor que não realizar o recadastramento dentro do prazo terá o título cancelado. Com o cancelamento do título, além de não poder votar, o eleitor também fica impedido de emitir e renovar passaporte, contrair empréstimo em bancos públicos, tomar posse em cargo público para qual tenha prestado concurso, fazer matrícula em instituições de ensino público e pode ainda ter implicações no CPF.

Como saber se meu título tem biometria?

O eleitor pode consultar sua situação no site do TRE-CE ou ligar para a Central do Eleitor, no número 148, que funciona de segunda à sexta-feira, de 7h às 19h.

Como votar com biometria?

O eleitor continua obrigado a apresentar um documento oficial com foto no dia da eleição. Com a biometria, o eleitor tem a opção de fazer uso do aplicativo e-Título em substituição do documento oficial.

Biometria eleitoral em Fortaleza e no Ceará

Além de Fortaleza, outros 54 municípios do Ceará devem concluir o recadastramento eleitoral em 2019. A meta do TRE-CE é que 100% do eleitorado cearense seja recadastrado antes das eleições de 2020. No pleito de 2018, eleitores de 129 municípios do Estado já utilizaram a biometria para se identificar no momento da votação.