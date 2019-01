Biólogo nomeia molusco cearense de “Lavajatus moroi”

O biólogo Luiz Ricardo Simone, da Universidade de São Paulo, revelou uma nova espécie de molusco encontrada no Ceará e a nomeou de “Lavajatus moroi”, em homenagem à Operação Lava Jato e ao ex-juiz Sergio Moro, atualmente ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O estudioso de moluscos trabalha no Museu de Zoologia da USP. A espécie pode ser encontrada em cavernas da região de Santa Quitéria no Ceará.

Publicação feita em 21 de dezembro do ano passado na página oficial do Facebook do pesquisador, Simone afirma que "é um prazer compartilhar um papel apresentando um novo subulinid com o nome eloquente lavajatus azuis, que homenageia o Projeto Judiciário "Lava Jato" contra a corrupção aqui no Brasil". O registro foi publicado na revista científica alemã “Spixiana” no mesmo período.

Reações

Diversos comentários de críticas e elogios ao "apelido" dado pelo estudioso foram feitos na publicação. "Ciência é universal, política não... daqui a pouco vão dar nome de Pelé carnavalensis a espécies brasileiras... vc vê só post político, não científico. Isso só dá holofote em Brasília, não no meio científico!", publicou um internatura.

"A concha é transparente como todo o processo judicial deve ser. É um nome que vai ficar para a história...", elogiou outro usuário da rede social. O assunto veio à tona após publicação da colunista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.