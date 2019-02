Bate-boca na AL: Fernando Hugo acusa André Fernandes de "molecagem"

O segundo dia de sessão na Assembleia Legislativa foi marcado por bate-boca entre deputados no Plenário, nesta quinta-feira (7). A confusão começou quando o deputado André Fernandes (PSL), o mais novo da Casa - 21 anos - disse durante discurso que "no dia em que algum colega deputado vier me oferecer dinheiro", ele denunciaria na tribuna. Fernando Hugo (PP) reagiu e chamou de "molecagem" a fala do parlamentar.

No seu primeiro discurso, André Fernandes, que é Youtuber, afirmou que muita gente odeia ele na internet e que já foi ameaçado. Nesse momento, o parlamentar disse que não aceitaria dinheiro de forma escusa na Assembleia.

"Não estou acusando ninguém. Mas no dia em que algum amigo, colega deputado, vier me oferecer dinheiro para qualquer coisa que seja o motivo, no outro dia eu venho no plenário e coloco em público. Não venham no meu gabinete oferecer dinheiro, que no outro dia vai ser matéria em todos os jornais", afirmou André Fernandes.

A declaração do parlamentar provocou uma reação do deputado Fernando Hugo (PP), que chamou de "molecagem" a fala do parlamentar.

"Isso é um insulto ao parlamento cearense, se você for vir com essa molecagem, insinuando coisas que eu nunca vi, pode ficar com ela, não traga ela pra cá não", rebateu Fernando Hugo.

Agradecimentos

Ao iniciar seu discurso, André Fernandes agradeceu a grupos de direita que ajudaram na sua eleição e destacou que fará oposição ao governador Camilo Santana. No entanto, ressaltou que votará favorável a projetos oriundos do Governo do Estado que sejam de interesse da sociedade.Assim como fez Delegado Cavalcante (PSL), em seu primeiro pronunciamento, Fernandes também enalteceu o nome do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro.

"Não posso deixar de agradecer a Deus. Tenho isso aqui como missão, estou aqui para fazer minha parte. Meu compromisso é defender a nossa Polícia Militar e a nossa Polícia Civil", disse o deputado.

O parlamentar citou ainda que vai criar na Assembleia a Frente Parlamentar da Segurança Pública, que deve ser formada por ele em conjunto com Soldado Noelio (PROS) e Delegado Cavalcante.