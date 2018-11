Audiência agitada discute liberação das bebidas nos estádios do Ceará

Uma concorrida audiência pública, realizada na tarde desta terça-feira (27) na Assembleia Legislativa do Ceará, debateu o projeto de lei ordinária que prevê a liberação da venda e o consumo de álcool dentro dos estádios do Estado. O assunto voltou ao debate político após tramitação e aprovação da iniciativa pelas comissões da Casa. Na manhã desta terça, a proposta foi alvo de discussões no Plenário 13 de Maio.

De iniciativa da deputada estadual Mirian Sobreira (PDT), a audiência pública contou com a presença de deputados estaduais, vereadores, representantes do Ministério Público do Estado do Ceará, de clubes de futebol, de instituições de combate às drogas e da indústria de bebidas. Posicionamentos contrários e manifestações constantes do público presente marcaram o evento.

Favoráveis

O vice-presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Desidério, falando em nome também do Ceará Sporting Clube e da Federação Cearense de Futebol (FCF), voltou a se manifestar favoravelmente à liberação das bebidas, argumentando "pelo direito ao lazer".

O vereador Márcio Martins (PROS), com atuação ligada às torcidas organizadas, também defendeu a venda e o consumo do álcool. "O que a gente vê é uma carga grande preconceito, porque quem vai ao estádio é o pobre. Sejamos menos hipócritas", comentou. O parlamanter disse que a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) também irá debater o assunto.

Contrários

Já o psiquiatra e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Fábio Gomes de Matos, levantou números de prejuízos do consumo de bebida alcoólica e questionou o posicionamento dos clubes. O coordenador do Movimento Brasil Sem Drogas, advogado Roberto Lasserre, corroborou com as palavras do professor Gomes de Matos e pediu empenho dos parlamentares. "Podem ser uma referência para o Brasil se votarem e votarem contra", disse Lasserre.

Os deputados Mirian Sobreira (PDT) e Gony Arruda (PP) protagonizaram um momento tenso no fim da audiência pública. De posicionamentos antagônicos, os parlamentares discutiram sobre o tema. Arruda disse que a proibição da bebida apenas nos estádios, com os argumentos destacados na ocasião, deveria se estender ao resto do Estado. A pedetista alertou que beber durante festividades, como casamentos, difere de atmosferas de jogos de futebol.