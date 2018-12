Ativistas querem impedir título de cidadão cearense a Bolsonaro 

O projeto de Lei de autoria do deputado Ely Aguiar (DC), que quer conceder título de cidadão cearense ao presidente eleito Jair Messias Bolsonaro está dando o que falar. Ativistas criaram abaixo assinado virtual para pressionar parlamentares cearenses a não aprovarem a proposta.

O objetivo inicial é chegar a 5 mil assinaturas, e até o início da manhã desta quinta-feira (13), 4.403 pessoas já assinaram. O grupo criou ainda um ato público contra a proposta, marcado para acontecer no dia 21 de dezembro, às 20 horas. Ao menos 100 pessoas confirmaram presença e 81 se disseram interessadas.

O autor dos atos contra Bolsonaro é o presidente do PSOL, o candidato ao Governo do Estado derrotado nas eleições deste ano, Ailton Lopes. A irmã dos ex-governadores Cid e Ciro Gomes, Lia Gomes, esteve na Assembleia Legislativa na quarta-feira passada para participar de manifestação contra o projeto de Lei. No entanto a matéria não estava pautada para votação na Casa.

> Presidente Jair Bolsonaro será cidadão cearense

De acordo com Lia Gomes, o presidente eleito não tem qualquer relação com o Estado e não deveria receber o título de cidadão. “Eu pensado como política, se eu fosse receber o título de cidadania, eu gostaria de ter feito alguma coisa por esse lugar. E ao que me consta. O Bolsonaro não tem nenhum tipo de trabalho pelo Ceará. Eu acho que o fato de ele ter sido eleito presidente não justifica esse título”.

O projeto de Lei que concede título de cidadão cearense a Jair Messias Bolsonaro recebeu parecer favorável da Procuradoria Legislativa da Assembleia. A proposta contou com a assinatura de 33 deputados. Audic Mota (PSB), Agenor Neto (MDB) e Fernando Hugo (PP) solicitaram inclusão de seus nomes para coautoria da matéria.

Leia descrição do abaixo-assinado

"Mais de 70% do povo cearense disse não ao fascismo e a Bolsonaro.

Na contramão da vontade popular, a maioria de deputados e deputadas na Assembleia Legislativa do Ceará assinou requerimento que concede o título de cidadão cearense a Jair Bolsonaro.

Além de nunca ter feito nada pelo Ceará e pelos nordestinos, o candidato do PSL deu várias declarações ofensivas contra nosso povo nordestino.

Criamos esse evento e um abaixo-assinado com o objetivo de pressionar os deputados a rever sua posição demonstrando nossa rejeição à entrega desse título."