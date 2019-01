Assembleia aprova emenda que proíbe tomadas elétricas dentro das celas de presídios do Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou, na noite deste sábado (12), uma emenda no pacote de medidas contra o crime enviado à Casa pelo governador Camilo Santana (PT) que proíbe tomadas de energia elétrica dentro das celas dos presídios cearenses. A sugestão aprovada é de autoria do deputado estadual Carlos Matos (PSDB).

Segundo o texto, "fica vedada a instalação de tomadas de energia elétrica nas celas onde estão recolhidos os presos nos estabelecimentos penais, devendo ser providenciada a retirada daquelas já instaladas antes da publicação desta lei".

A emenda é uma das doze do total que se juntou ao pacote original encaminhado pelo Governo do Ceará à Assembleia. Todos os 36 parlamentares que compareceram à sessão extraordinária neste sábado aprovaram as medidas governistas.