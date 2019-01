Arthur Lira (PP-AL) confirma desistência de concorrer à presidência da Câmara

O líder do PP na Câmara, o deputado Arthur Lira (AL), confirmou sua desistência de concorrer à presidência da Câmara. Ele anunciou a decisão por meio de sua conta no Twitter. "Diante das dificuldades de construirmos um bloco com partidos de centro-esquerda e após conversar com deputados que defendem minha candidatura, decidi não disputar a eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados", escreveu o deputado.

Apesar de circular a notícia de que o partido já teria fechado aliança para a reeleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ), Lira escreveu que o apoio do PP ainda não foi definido. "Em conjunto com os parlamentares do bloco, definiremos até amanhã qual candidatura terá o nosso apoio para o comando da mesa diretora", disse também na rede social. O deputado afirmou ainda que, como líder do partido, trabalhará para garantir a independência da instituição.

Como líder do @Progressistas11, trabalharei p/ garantir a independência dessa instituição, o respeito e o tratamento isonômico do nosso Regimento, assim como,o amplo debate sobre as pautas de interesse do nosso País,com a participação constante dos diversos segmentos da sociedade — Arthur Lira (@DepArthurLira) 29 de janeiro de 2019

Mais cedo, o candidato à presidência da Câmara pelo MDB, o deputado Fábio Ramalho (MG) afirmou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que seu partido irá apoiar a reeleição de Maia para o posto. Ele, no entanto, disse que mantém sua candidatura, como concorrente avulso e afirmou que não vê ameaça com a decisão da liderança da sua legenda. Segundo Ramalho o apoio foi firmado ontem à noite. Além do MDB, o PP também teria sinalizado a aliança.