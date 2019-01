Apóstolo Luiz Henrique deixa Patriota e vai para o PP

Eleito com 31.130 votos para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Ceará, o líder religioso Apóstolo Luiz Henrique decidiu se desfiliar do Patriota e, agora, vai integrar os quadros do Partido Progressista (PP). A mudança foi oficializada após reunião entre Luiz Henrique e lideranças do PP na tarde desta quarta-feira (23). Com a adesão, o PP volta a ter a segunda maior bancada da Casa, com cinco deputados, menor apenas que a do PDT, que deve contar com 13 parlamentares.

O Patriota foi um dos partidos que não atingiram a cláusula de barreira nas últimas eleições, tendo anunciado incorporação com o PRP para cumprir os critérios do novo dispositivo, que estabelece metas para acesso ao Fundo Partidário e tempo de TV.

A partir de 1º de fevereiro, o PP será representado também por Fernando Hugo, Bruno Pedrosa e Leonardo Pinheiro, reeleitos para mais um mandato, e Lucílvio Girão, primeiro suplente da Casa que ocupará a vaga deixada por Zezinho Albuquerque (PDT), empossado secretário das Cidades por Camilo Santana (PT).

Na reunião, também ficou definido que Apóstolo Luiz Henrique será o líder do PP na Assembleia, e que o cargo ao qual o partido deve ter acesso acesso na Mesa Diretora será ocupado pelo deputado Leonardo Pinheiro.