Após ter sido barrada pelo TRE-CE, Lia Gomes tem candidatura a deputada estadual deferida pelo TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deferiu, nesta terça-feira (11), o registro de candidatura a deputada estadual de Lia Gomes (PDT), irmã dos ex-governadores do Estado: Cid e Ciro Gomes, ambos do PDT.

A pedetista havia entrado com um recurso na Corte, após ter a sua candidatura indeferida pelo pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), no último dia 14 de setembro, por não ter realizado o cadastro biométrico no município de Caucaia, onde é registrada. Na época, Lia renunciou à disputa para o cargo de deputada.

Agora, com o deferimento do seu recurso junto ao TSE, os votos que foram dados à Lia Gomes nas eleições deste ano - 6.598 -, embora não tenha sido candidata oficialmente, serão contabilizados nas eleições para deputado estadual e poderão provocar um novo arranjo na composição da Assembleia Legislativa em 2019.

A recontagem dos votos no TRE-CE será feita na próxima sexta-feira (14), às 9h30, e o resultado será anunciado, em seguida, na sessão de julgamento da Corte Eleitoral cearense.