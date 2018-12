Após reunião com Bolsonaro, partidos embarcam no futuro governo

Jair Bolsonaro quer votar a Reforma da Previdência no primeiro semestre de 2019. Para aprovar as mudanças nas regras das aposentadorias, o presidente eleito precisa de maioria no Congresso. Nos últimos dias, ele tem conversado com os caciques dos partidos. Nesta quarta-feira, o PR anunciou que integrará a base do futuro governo. Após reunião com Bolsonaro, tucanos também sinalizam apoio.

Segundo parlamentares do PR, Bolsonaro pediu apoio à Reforma fatiada da Previdência, mas sem entrar em detalhes sobre o que de fato vai enviar ao Congresso. O presidente eleito já recebeu o MDB e o PRB. No fim da tarde de ontem, se reuniu com o PSDB.

O líder do PR na Câmara, deputado José Rocha (PR-BA), afirmou que o partido fará parte da base do governo. O parlamentar afirma, contudo, que “de jeito nenhum” o partido espera cargos no segundo ou terceiro escalão do governo em troca da presença na base. “De jeito nenhum. Não será nossa prática”, garantiu.

Durante a reunião, ficou acertado que os deputados Marcelo Delaroli (PR-RJ) e Milton Monti (PR-SP) vão fazer parte da equipe que Onyx Lorenzoni, indicado para a Casa Civil, está formando para dialogar com o Congresso.

O PR elegeu 33 deputados, mas espera chegar até 40 com a adesão de parlamentares de partidos que não atingiram a cláusula de barreira. Quatro deputados já acertaram a transferência.

PSDB

Na quarta reunião com bancadas partidárias desde sua vitória nas urnas, Bolsonaro percorreu dois extremos no encontro com deputados do PSDB, ontem. Segundo relatos, chorou durante fala da senadora eleita Mara Gabrilli (SP). E comemorou com as mãos pra cima a menção à vitória sobre o PT: “Foi muito gostoso!”

Após reunião com MDB, PRB e PR, ele se reuniu a portas fechadas com o PSDB, sigla que passou boa parte da campanha em confronto direto com ele. Segundo os parlamentares tucanos, Bolsonaro reconheceu o papel histórico da sigla e enalteceu particularmente a ação dos tucanos no processo de destituição de Dilma Rousseff (PT), em 2016.

Foi em torno desse assunto que houve o momento de maior descontração da reunião. O líder da bancada, Nilson Leitão (MS), disse que os tucanos fracassaram quatro vezes na tentativa de derrotar o PT, façanha conseguida agora por Bolsonaro.

Segundo vários deputados, nesse momento o presidente eleito comemorou, com os braços erguidos, em meio a risos gerais, afirmando: “Foi muito gostoso!”.

Ainda de acordo com os tucanos, Bolsonaro falou demoradamente sobre meio ambiente e a necessidade de remover o que ele considera como entraves dessa área ao desenvolvimento do País. Um dos cotados para ocupar a Pasta é o ex-tucano Xico Graziano, fundador do partido e aliado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na saída do encontro em Brasília, os deputados do PSDB disseram que tiveram boa impressão da reunião e que há boa chance de convergência das pautas econômicas defendidas por Bolsonaro e pelos tucanos.