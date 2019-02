Após afastamento de Afonso Sampaio, vice assume a prefeitura de Nova Olinda

O vice-prefeito de Nova Olinda, Ítalo Brito Sampaio, do Partido Progressista (PP) assumiu a prefeitura do município de forma interina por 120 dias. Esse é o prazo que a Câmara Municipal tem para investigar o prefeito afastado, Afonso Sampaio, do PSD.

Segundo o Presidente da Casa Legislativa, uma comissão foi formada para apurar suposta prática de corrupção na compra de combustível por parte do prefeito afastado.

Após cerimônia na Câmara de Vereadores, Ítalo cumprimentou moradores e seguiu a pé para a sede da Prefeitura, para um ato simbólico de posse. Ele estava acompanhado de familiares e apoiadores.

Sessão

Durante votação na noite desta quinta-feira (14), vereadores decidiram por nove votos a dois pelo afastamento do prefeito Afonso Sampaio. Durante a votação, moradores estiveram presentes dentro e fora da Câmara Municipal, que ficou lotada. A sessão começou às 19 h e terminou perto das 21 h.