Antônio Henrique é eleito presidente da Câmara de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza escolheu, na manhã desta segunda-feira (03), a composição da nova Mesa Diretora que comandará os trabalhos da Casa pelos próximos dois anos. O pedetista Antônio Henrique foi escolhido presidente da Mesa. Ele foi nome de consenso entre membros do PDT, partido com maior representatividade no Legislativo da Capital cearense.

A nova Mesa Diretora foi eleita com 42 votos favoráveis e somente uma abstenção, neste caso de Márcio Martins, do PROS. A Mesa, a partir de 2019, será formada por Antônio Henrique na presidência, Adail Júnir (PDT) na vice-presidência, Raimundo Filho (PRTB) como segundo vice-presidente e Gardel Rolim (PPL) na terceira vice-presidência. Idalmir Feitosa (PR) será o primeiro-secretário, Zier Férrer (PDT) será o segundo-secretário e a vereadora Bá, do PTC, a terceira-secretária.