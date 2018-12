Antonio Henrique completa cargos para Câmara e deve ser eleito

A eleição para a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, na próxima segunda-feira (3), deve ter chapa única. Durante o sábado (1º), foi confirmada a composição da chapa do vereador Antonio Henrique, ex-secretário da Regional III e candidato a presidência pelo PDT. Além dele na Presidência da Casa, a sigla pedetista deve ter outros dois nomes. Adail Júnior, atual primeiro vice-presidente, deve continuar no posto, enquanto Ziêr Férrer ocupará a segunda secretaria.

Além de Adail Júnior, apenas um outro nome deve seguir na Mesa Diretora durante o próximo biênio: Idalmir Feitosa (PR), que permanecerá na primeira secretaria.

Além desses, a chapa de Antonio Henrique conta com Raimundo Filho (PRTB) na segunda vice-presidência e Gardel Rolim (PPL) na terceira. Bá (PTC) substitui a correligionária Cláudia Gomes na terceira-secretaria da Casa.

O grupo liderado por Antonio Henrique deve ser o único a protocolar uma candidatura na manhã desta segunda, quando acontece a eleição. Ao longo da última semana, uma segunda chapa chegou a ser ventilada. Ela seria apoiada como um bloco de partidos da base e da oposição em razão da demora do PDT, maior partido da Câmara, em confirmar quem seria seu indicado.

Na quinta-feira (29), dia em que o bloco foi anunciado, com a ameaça de apoiarem Dummar Ribeiro (PPS) para a Presidência, Antonio Henrique foi confirmado. Ele era o nome que gozava de mais apoio entre os parlamentares dentre os que se apresentaram. Além dele, Adail Júnior, Didi Mangueira, Elpídio Nogueira, Renan Colares e Iraguassú Filho também haviam colocado-se à disposição do PDT. Henrique era o que gozava de maior apoio entre os parlamentares de outras siglas. De acordo com um vereador, foi o único que, de fato, fez campanha para o posto.

Com a indicação do pedetista, a possibilidade de uma segunda chapa acabou perdendo força. Um dos seus principais entusiastas, Márcio Martins (PROS), admitiu. “Eu mesmo cheguei para os vereadores do grupo e disse que era hora de cada um caminhar para cada lado”, disse.

Ele, entretanto, declara que o PROS ainda não decidiu se votará ou não em Antonio Henrique. De acordo com o parlamentar, há incômodo pela sigla, com três vereadores em exercício, não ter sido convidada para compor a chapa do pedetista. Antonio Henrique afirma que isso foi necessário para que houvesse uma mulher na Mesa.

O PROS reivindicava a primeira secretaria da Câmara para Julierme Sena. Márcio Martins assegura que o desejo não era o poder, pois o posto teria muito menos atribuições do que na Assembleia Legislativa. “Descumpriu-se o princípio da proporcionalidade das bancadas”, argumenta.