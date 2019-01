"Ajuda o Ceará, por favor", diz mulher para Moro em supermercado; veja o vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ministro da Justiça, Sergio Moro, sendo alvo de questionamentos em um supermercado de Brasília. Na ocasião, uma voz feminina que pede para Moro "ajudar Fortaleza e o Ceará".

A voz diz que "Fortaleza está passando pelo caos", e grita para Moro: "você é ministro da Justiça, superministério, não é? Ajuda o Ceará, por favor, lá tá complicado". O Estado vive uma onda de violência que motivou o envio da Força Nacional de Segurança, determinado pelo próprio Moro.

Além disso, um manifestante questiona o ex-juiz sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) citado em relatório do Coaf que indicou movimentações atípicas na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

> 'Estou sendo tratado como o pior bandido do mundo', reclama Queiroz

"Por que o Queiroz não é pauta? A roubalheira do PT é pauta, mas a do PSL, do Queiroz não é pauta do governo? Ele [Moro] não pode falar sobre isso? Aí você quer me censurar por isso também?", questiona o autor do vídeo, que tem uma bandeira do Brasil sobre os ombros.

Moro aparece ao fundo do vídeo, em um dos caixas do supermercado. Mais próximo da gravação está Marcos Koren, segurança do ministro, com quem o autor do vídeo discute. Koren diz não conhecer Moro e tenta acalmar o manifestante. "Estou gravando porque tenho um celular, estou em um ambiente público", rebateu o autor.

"Você está sendo desagradável e mal-educado com todo mundo aqui", disse Moro.

A assessoria de Moro confirma o episódio, mas afirma que o ex-juiz não se lembra ao certo quando ocorreu.

Nesta terça (8), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) determinou que a Polícia Federal reforce a segurança pessoal de Moro.

"Diante de informações sobre situações de risco decorrentes do exercício do cargo de titular do Ministério da Justiça e Segurança Pública, determino à Polícia Federal providências no sentido de garantir, diretamente ou por meio de articulação com os órgãos de segurança pública dos entes federativos, a segurança pessoal do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e de seus familiares", diz o texto, publicado no Diário Oficial da União.

Moro não foi o único integrante do primeiro escalão do governo Bolsonaro alvo de ofensas em local público. No último dia 4, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse por meio de nota que foi constrangida por vendedor em loja de Brasília. Ela teria sido questionada se é menino ou menina por estar com uma roupa azul.