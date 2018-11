Moro promete anunciar futura equipe da PF nesta semana

O atual superintendente da Polícia Federal do Paraná, delegado Maurício Valeixo, é cotado para ser o diretor-geral do Órgão. Ontem, o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que pode anunciar o escolhido até a próxima sexta (23). Valeixo foi adido em Washington, nos Estados Unidos, entre 2013 e 2015. Conhecido de Moro há mais de dez anos, ele foi também chefe do Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal durante três anos da gestão de Leandro Daiello. O posto é o terceiro da hierarquia da PF.

Moro também analisa o nome de Erika Marena para assumir o Departamento de Recuperação de Ativo e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça. Erika trabalhou em investigações que ficaram muito conhecidas, como a do Banestado e a Lava Jato, ambas começaram no Paraná e tiveram a participação de Moro. Ela associou, com ajuda de outro delegado, o doleiro Alberto Yousseff ao esquema desenvolvido na Petrobras.

Recentemente, ela foi criticada na investigação de desvios de dinheiro na Universidade Federal de Santa Catarina. O reitor da UFSC, se matou em um shopping após ser preso temporariamente.

Outro que poderá integrar a equipe de Moro é Rosalvo Franco. O delegado atuou na PF por quase 33 anos e chefiou a superintendência do Paraná desde o início da Lava Jato até o ano passado, quando pediu aposentadoria, em dezembro. É pessoa de muita confiança de Moro, com quem trabalhou muito de perto, e foi chefe de Erika.

Organograma

Exonerado do cargo de juiz federal, Moro chegou a Brasília, nesta segunda, e passou o dia cumprindo agenda de reuniões internas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição do governo.

Moro disse que está cuidando da formação do ministério e de organograma das atividades na transição. O delegado da PF Igor Romário de Paula, um dos nomes da Lava Jato no Paraná, é cotado como possível chefe da Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Dicor).

O atual diretor-geral, Rogerio Galloro, não deverá permanecer no posto. "No momento certo, os anúncios públicos serão feitos", disse Moro. O ex-juiz deve ficar até quinta-feira (22) em Brasília. Entre as atividades na Capital Federal, Moro poderá ter novo encontro com os ministros das Pastas que, fundidas, irá comandar: o da Justiça, Torquato Jardim, e o da Segurança Pública, Raul Jungmann.