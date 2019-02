Maia quer ampliar debate com governadores sobre reforma da Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), anunciou ontem, após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vai se encontrar na quinta-feira (7) com o governador Camilo Santana (PT). A ideia é discutir a proposta de reforma da Previdência que o Governo Bolsonaro enviará nos próximos dias ao Congresso Nacional.

O encontro faz parte de uma série de reuniões e visitas estratégicas a governadores que Maia pretende realizar neste mês. O objetivo é fazer com que os gestores convençam as respectivas bancadas federais sobre a necessidade de aprovação do texto.

Por se tratar de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), a reforma da Previdência precisa alcançar o apoio mínimo de três quintos do total dos deputados federais (308 dos 513) para ser aprovada. Só então será enviada ao Senado.

"Tenho certeza de que os governadores dos partidos de centro-esquerda compreendem a importância da reforma da Previdência. Acho que a gente tem que dialogar. E eu tenho feito isso", declarou.

Encontros

"Estive na segunda-feira com o governador do Rio Grande do Sul (Eduardo Leite/PSDB). Devo estar na quinta-feira com o governador do Ceará. Na sexta-feira, com o governador de São Paulo (João Dória/PSDB). Na próxima semana pretendo visitar os governadores do Piauí (Wellington Dias/PT), de Pernambuco (Paulo Câmara (PSB), Goiás (Ronaldo Caiado/DEM) e Mato Grosso (Mauro Mendes/DEM)", citou Rodrigo Maia.

De acordo com o presidente da Câmara, a reforma da Previdência deve ser votada na Casa dentro de dois meses. Este é o prazo, segundo ele, para conseguir os votos necessários para a aprovação do texto. "Estou aqui para ajudar como presidente da Câmara", disse Rodrigo Maia após o encontro de ontem com o ministro Paulo Guedes e o secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.

Base pode ter até 350 deputados

Rodrigo Maia disse que o Governo Bolsonaro tem condição de conseguir até 350 deputados na base aliada. “Nosso problema não é Regimento. É garantir em dois meses que a reforma da Previdência tenha 320, 330 deputados a favor. Esse é o desafio, e que a gente começa a trabalhar a partir de hoje”, frisou.

Ele afirmou aos jornalistas não ter visto o texto do Governo na reunião com Guedes. Mas garantiu que a proposta é “muito boa” e “agrega ideias”. Ele também revelou confiança na aprovação.