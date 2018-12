Líderes estrangeiros são confirmados na cerimônia de Bolsonaro

A posse de Jair Bolsonaro no próximo dia 1° de janeiro vai ganhar repercussão internacional não só por representar o início de um novo ciclo político no Brasil, mas também pela presença de 12 chefes de Estado e de Governo.

Entre os nomes estrangeiros, estão Mike Pompeo, secretário de Estado dos EUA, Benjamin Netanyahu, premiê de Israel, Marcelo Rebelo de Souza, presidente de Portugal, Viktor Orbán, premiê da Hungria, Sebastían Piñera, presidente do Chile, Iván Duque, presidente da Colômbia, entre outras autoridades.

Com um inédito sistema de segurança na Esplanada dos Ministérios, a posse será feita em quatro etapas, começando à tarde com um culto ecumênico na Catedral de Brasília. De lá, Bolsonaro deve desfilar ao lado da futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em um veículo que vai levá-lo até o Congresso Nacional, onde ele tomará posse como presidente. Ele, então, segue para o Planalto e, à noite, haverá um coquetel no Palácio do Itamaraty.

A lista de convidados de Bolsonaro e da primeira-dama para a cerimônia do Congresso é de 140 pessoas. O grupo é formado majoritariamente por familiares e funcionários do gabinete do presidente eleito.

A previsão é de que, ao todo, sejam convidadas 2 mil pessoas para esta etapa da posse, que contemplará a presença de deputados, senadores, ex-parlamentares e os eleitos para o Legislativo no último outubro.

No Legislativo, ocorre o juramento e um discurso do eleito que, em seguida, vai para o Palácio do Planalto receber a faixa do atual presidente da República, Michel Temer (MDB).

Sigilo

Nos bastidores, aliados do eleito defendem sigilo por medidas de segurança. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) definiu regras de restrições de circulação na Esplanada no dia da posse. Mensagens foram disparadas para celulares da área do Distrito Federal orientando os moradores sobre objetos proibidos no dia 1°, no entorno do Planalto.

O GSI já realizou um ensaio da posse no último domingo (23) e um novo teste é previsto para o próximo domingo (30), que deve contar com a participação de dublês de Bolsonaro e de sua mulher.

Ainda não há definição, por exemplo, se o presidente eleito desfilará em carro aberto ou fechado no dia da posse. Segundo aliados, isso será decidido de última hora, com base em dados de segurança.

100 dias

Após a posse, Bolsonaro se prepara para os 100 dias iniciais de governo. Em documento entregue à equipe ministerial, ontem, o governo Bolsonaro determina a realização de um pente-fino nos últimos atos da gestão Temer e descreve órgãos de governança como disfuncionais.

No texto, o presidente eleito ainda se propõe a "identificar a proposta prioritária que deverá ser objeto de esforços para implementação ou envio ao Congresso Nacional nos cem dias iniciais de governo".