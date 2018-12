Futuro secretário da Saúde, Dr. Cabeto revela prioridades para a área

Vice-presidente do PSDB do Ceará, o cardiologista Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, tem um projeto, como ele mesmo definiu, ambicioso para a área da Saúde estadual. O futuro gestor pretende utilizar a Pasta como um meio de desenvolvimento do Estado.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o médico, que está fora do Brasil, afirmou que a Saúde tem papel importante na economia cearense, representando 7% do PIB do Estado. Para ampliar os impactos de desenvolvimento, ele destaca como fundamental se investir na produção de conhecimento, fomentando a inovação, estímulo e parceria com a Academia.

"É preciso elaborar estratégias de fixação e captação de talentos, e também implantando metodologia de internacionalização", disse. Uma de suas metas principais é a qualificação e reconhecimento dos profissionais da Saúde.

Para isso, ele tem como objetivo transformar a Escola de Saúde Pública do Estado em um Centro de Qualificação Profissional, visando fortalecer as residências médicas, incluindo ensino a distância, junto a outros centros formadores de profissionais da Saúde.

Segundo informou, a Escola vai congregar esse trabalho junto com outras faculdades, sejam elas públicas ou privadas. O plano para requalificação da Escola de Saúde Pública do Estado já foi preconcebido, de acordo com Dr. Cabeto. "Venho trabalhando nisso com uma equipe de médicos, e esses planos já estão sendo pensados há algum tempo", disse.

O segundo aspecto é a criação de um Centro de Inteligência e Informatização de todo o Sistema de Saúde do Ceará, além da criação de uma Agência Reguladora dos recursos públicos, o que dará mais transparência para a área.

"Dessa forma queremos apresentar os resultados à população, dar mais transparência para a Saúde do Estado". O objetivo principal é implantar o conceito de meritocracia na gestão da Saúde, o que para o gestor fará com que os profissionais apresentem resultados mais objetivos e eficazes.

Carreira médica

O terceiro ponto se dará na reestruturação dos contratos na área de Saúde. "Temos um percentual de terceirizados muito alto, e queremos conversar com a sociedade médica, com os sindicatos, conselhos de medicina, visando uma carreira de médicos com salários que façam jus ao serviço prestado", disse Cabeto.

Uma das intenções dessa meta é ainda pensar em um sistema previdenciário e carreira médica, conforme informou. "Queremos agregar um sistema de previdência e uma carreira para a profissão".

Atualmente, Cabeto é coordenador do programa Distrito de Inovação em Saúde Viva@Porangabussu, que tem como objetivo integrar atores sociais, entes políticos representativos e produtores de conhecimento num processo para gerar uma sociedade mais igualitária e saudável.

O futuro secretário pretende expandir os feitos do programa para todos as regiões do Estado. A ideia é abrir uma nova fronteira de produção tecnológica no Ceará. A implantação do polo de saúde estabelece diretrizes para investimento em pesquisa e desenvolvimento no Estado.

"Temos um plano neste sentido em várias fases, como internacionalização, qualificação de mão de obra, urbanização interna e inovação. São ações que facilitam a vida do trabalhador e atraem empresas. É um trabalho de melhoria da inovação e tecnologia".

Inovação

Cabeto quer ainda implementar ações que têm como exemplos projetos realizados em outros países com resultados positivos na diminuição de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

"São modelos de inovação econômica, social e urbano que vamos apresentar à sociedade. Um planejamento urbano que vai se repetir em outras regiões do Estado".

Nos meses de janeiro e fevereiro do próximo ano, ele pretende se reunir com sua equipe de trabalho para preparar "um projeto de metas claras, de avaliações sistemáticas que a gente possa apresentar à sociedade. Para que a gente possa rever erros e, de maneira humilde e transparente, responder". Cabeto afirmou ainda que vai manter suas atividades médicas para garantir independência e abrir diálogo com demais profissionais.