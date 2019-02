Força-tarefa organiza a sessão de posse na Assembleia; conheça o rito

Na véspera da posse dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, a movimentação era intensa entre os servidores para deixar tudo pronto dentro e fora do Plenário. Na sessão desta sexta-feira (1), será realizada ainda a eleição da Mesa Diretora. A única chapa formada até agora para concorrer é encabeçada pelo deputado José Sarto (PDT), que disputará o cargo de presidente da Casa pelos próximos dois anos.

Antes dos deputados escolherem os próximos integrantes da Mesa, eles tomarão posse. Até a manhã de ontem (31), alguns deputados novatos - 17 dos 46 - ainda não tinham ido registrar a biometria, utilizada para registrar a presença deles na Assembleia e o voto nas sessões.

Os assentos dos parlamentares ainda não tinham recebido as placas com os nomes dos parlamentares. Segundo o diretor do Departamento Legislativo, Carlos Alberto Aragão, a posição que cada um vai ocupar no Plenário é definido pelo presidente. "Geralmente o líder (do governo) tem o seu local próprio, a bancada do partido majoritário, que é o PDT, fica à esquerda da Mesa, então o candidato a presidente examina e no dia os nomes já estarão postados nas suas bancadas"

Já as cadeiras colocadas para receber os convidados dos deputados estavam enfileiradas ao centro. Enquanto isso os nomes dos parlamentares não reeleitos eram retirados do painel eletrônico.

Gabinetes

Mas era fora do Plenário que a agitação estava a todo vapor, com o troca-troca de gabinetes entre os deputados. Alguns ainda estavam sendo reformados. A equipe de limpeza da Casa foi fundamental para deixar tudo pronto. O deputado Nizo Costa (Patriota), um dos estreantes, estava dando os toques finais na sua sala. "Foi entregue a mim e aos nossos assessores o nosso gabinete e eu vim aqui hoje (31) conferir tudo pra deixar pronto".

Saiba como é o rito:

Posse dos deputados

O presidente da Assembleia no último biênio assume a direção dos trabalhos, convida dois deputados de partidos diferentes para ocuparem os lugares de secretários e proclama os nomes dos deputados diplomados. Em seguida, os deputados leem o termo de compromisso do mandato.

Eleição da Mesa Diretora

Apresentados os nomes dos deputados que concorrerão aos cargos da Mesa Diretora, os secretários examinam se a chapa preenche os requisitos regimentais e a votação no painel eletrônico é iniciada, de forma secreta. A chapa eleita é aquela que obtiver maioria absoluta dos votos.

Abertura da legislatura

Em seguida à posse da Mesa Diretora da Assembleia, o presidente eleito da Casa declarará instalada a nova legislatura.