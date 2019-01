Deputados do PDT disputam indicação para a presidência da AL

A menos de um mês da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, deputados do PDT - maior bancada da Casa - estão na expectativa em torno do nome que será indicado para concorrer à Presidência. Com a ida do atual presidente, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), para a Secretaria das Cidades, outros quatro parlamentares da sigla pedetista ganham força na disputa. O senador eleito Cid Gomes (PDT) disse que vai iniciar as tratativas com o partido para chegar a um consenso. Zezinho também articula o nome que ele apoiará.

Os bastidores da eleição esquentaram nos últimos dias após a indicação de Zezinho Albuquerque no primeiro escalão do Governo Camilo Santana. Até então ele era um dos fortes candidatos à presidência da Casa, que ocupa há três mandatos seguidos. Naturalmente, quem já está no comando do Poder Legislativo Estadual tem mais estrutura para arregimentar apoio dos colegas e se cacifar novamente no cargo.

Com Zezinho fora do páreo, outros deputados do PDT que querem concorrer à Presidência, no próximo dia 2 de fevereiro, se fortalecem, são eles: Tin Gomes, Evandro Leitão, Sérgio Aguiar e José Sarto. Tin, vice-presidente, e Evandro, líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa, porém, são os mais especulados nos bastidores.

Apoio cobiçado

Apesar de Zezinho estar oficialmente fora da disputa, ele ainda não foi empossado secretário e, portanto, segue na Presidência da Assembleia, o que torna ele peça-chave na sucessão. Principalmente porque Zezinho já contabilizava o apoio de mais de 30 deputados e esses votos são cobiçados pelos demais candidatos.

Tin Gomes (PDT) é um deles. O parlamentar, que é primo dos irmãos Cid e Ciro Gomes, também vem intensificando as investidas aos colegas em busca de se consagrar como o favorito. "A minha vantagem talvez seja porque eu estou aqui há seis anos presidindo as sessões. Tenho uma relação forte com os meus pares".

Já Evandro Leitão (PDT), líder do governo na Assembleia e mais ligado a Camilo Santana, evita falar que deseja ser indicado do partido. "Eu sempre digo que sou um homem de projeto, de grupo e eu não tenho obsessão por algo pessoal. Eu coloco o meu nome à disposição se for para agregar", destacou o deputado.

Sérgio Aguiar (PDT), que já disputou a eleição da Mesa em 2017, é outra alternativa, mas diz que "está aguardando os acontecimentos". Tenho todos os requisitos. Dos nomes ventilados eu fui o que tive maior votação".

Quem também está na corrida é José Sarto (PDT). Um dos mais antigos na Casa, o parlamentar ressalta os cargos que já ocupou na vida pública. "Tendo sido presidente da Câmara de Fortaleza, vice-presidente da Assembleia. Creio poder ajudar a ampliar a participação da Assembleia".

Ultimato

Os deputados, no entanto, admitem que, no fim das contas, quem indicará o candidato do PDT para a disputa serão o senador eleito Cid Gomes e o governador Camilo Santana. Cid disse que vai iniciar o diálogo com o partido neste mês. "No Parlamento, é natural que o partido com maior representação tenha maiores chances de participar dos órgãos dirigentes", lembrou.

Cotados para presidir

- Tin Gomes: vice-presidente da Assembleia e deputado reeleito para o terceiro mandato

- Evandro Leitão: líder do governo na AL e deputado reeleito para o segundo mandato

- Sérgio Aguiar: presidente da Comissão de Constituição e Justiça e deputado reeleito para o quarto mandato

- José Sarto: deputado reeleito para o sétimo mandato

Salmito filho é cogitado

O nome do deputado estadual eleito do PDT, Salmito Filho, circula nos bastidores, mas é apontado pelos parlamentares como alternativa distante por ser estreante. Por outro lado, Salmito tem a experiência de ter sido presidente da Câmara Municipal de Fortaleza por três mandatos