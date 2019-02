Definidas, comissões da AL têm quase 60 projetos de lei a analisar

As 18 comissões da Assembleia Legislativa foram formadas, ontem, em meio a disputas na base aliada pelos principais colegiados. O PDT, com a maior bancada, ficou com o comando de metade delas. A tarefa dos deputados, agora, será manter o funcionamento das comissões permanentes.

Os colegiados tratam de vários temas, desde a questão da viação e transporte público até o Orçamento. Além de deliberar sobre projetos de lei, elas têm como atribuições realizar audiências públicas, convocar secretários e acompanhar obras no Estado. Na legislatura passada, porém, muitos dos 18 colegiados se reuniam apenas para votar o que estava na pauta.

Por outro lado, a disputa entre governistas para comandar e participar de algumas das principais comissões foi entrave para as composições. Na Comissão de Constituição e Justiça, a queda de braço entre Antônio Granja e Sérgio Aguiar, ambos do PDT, foi resolvida com a escolha dos dois para presidência e vice-presidência, respectivamente. Outros pedetistas - Osmar Baquit e Jeová Mota -, porém, ficaram irritados por terem ficado de fora do colegiado.

Cobiçadas

Antônio Granja também ficou com a presidência da Comissão de Orçamento, outro colegiado importante, e Sérgio Aguiar comandará a Comissão de Fiscalização. A disputa entre os deputados Queiroz Filho (PDT) e Acrísio Sena (PT) pela Comissão de Educação também foi resolvida, elegendo-os para a presidência e vice-presidência. A titularidade da Comissão de Saúde ficou com a deputada Silvana Oliveira (PR). Carlos Felipe (PCdoB), queria o posto, mas será um membro efetivo.

Já para a Comissão de Defesa Social, que discute a Segurança Pública, Delegado Cavalcante (PSL) foi indicado como membro e deve ser eleito presidente hoje. Estratégica para o Governo do Estado, um governista deve ser indicado para vice. Nelinho (PSDB) foi escolhido para presidir a Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca; já Renato Roseno (Psol) presidirá a Comissão de Direitos Humanos.

Perfis

O presidente da Assembleia, José Sarto (PDT), defendeu que a escolha dos membros para as comissões seguiu o alinhamento dos deputados com as questões abordadas. "A gente tentou adequar a demanda partidária com a do perfil ideológico".

Questionado sobre o funcionamento das comissões na nova legislatura, Sarto provocou a população para fiscalizar o trabalho dos parlamentares. "Não preciso chamar a atenção de ninguém, porque se estão aqui é porque representam um segmento importante da sociedade e cabe a vocês olharem", reforçou.

PDT: 9 COMISSÕES

Constituição e Justiça; Orçamento; Fiscalização e Controle; Educação; Ciência e Tecnologia e Educação Superior; Trabalho, Administração e Serviço Público; Viação, Transportes e Desenvolvimento Urbano; Cultura e Esportes

PT: 2 COMISSÕES

Agropecuária; Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido

PP: 1 COMISSÃO

Defesa do Consumidor

PR: 1 COMISSÃO

Seguridade Social e Saúde

PSDB: 1 COMISSÃO

Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca

PSOL: 1 COMISSÃO

Direitos Humanos e Cidadania

Patriota: 1 COMISSÃO

Indústria, Comércio, Turismo e Serviços

PSD: 1 COMISSÃO

Infância e Adolescência

MDB: 1 COMISSÃO

Juventude

PSL: 1 COMISSÃO

Defesa Social (pode ficar com a presidência)