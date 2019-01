Crise abre perspectivas de diálogo entre Camilo e Bolsonaro

As declarações de tom partidário do Governo de Jair Bolsonaro (PSL) direcionadas ao governador Camilo Santana (PT) em meio à crise de Segurança Pública no Ceará sinalizaram como deve ser a relação entre o Governo Federal e o Governo do Estado. Se o primeiro contato foi difícil, entretanto, os últimos dias têm mostrado disposição ao diálogo. Interlocutores dos dois lados defendem interesse da população acima das divergências.

Após o início da série de ataques criminosos no Ceará, na semana passada, a primeira atitude do governador foi recorrer à União e solicitar apoio federal. No primeiro momento, Camilo disse nas redes sociais que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, se mostrou "à inteira disposição". Na mesma noite, Moro decidiu enviar as tropas somente em caso de "deterioração da segurança", mas avalizou a solicitação no dia seguinte.

Na última sexta-feira (11), Bolsonaro e Camilo conversaram por telefone. Desta vez, os discursos estavam mais afinados: o governador agradeceu ao presidente eleito pelo apoio do Governo Federal ao Estado. Bolsonaro, em contrapartida, disse que o petista continuará tendo total apoio do Palácio do Planalto. Camilo tem mantido contatos diários com Sérgio Moro e também conversou com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, sobre a situação.

Presidente do PSL no Ceará, o deputado federal eleito Heitor Freire não diz que o primeiro impasse teria componente político por trás, mas ressalta ações para além das divergências. "Ele estava criticando o Bolsonaro, não foi para a posse, mas mesmo tendo esse caminho Bolsonaro atendeu ao povo cearense", menciona.

Interesse

Apesar das divergências, o secretário da Casa Civil do Ceará, Élcio Batista, acredita que a relação será pautada pelo interesse da população, até porque, frisa ele, o Brasil é um País federado. "O que vamos buscar com o Governo Federal é sentar à mesa, discutir projetos, programas do Estado e ver como isso será implementado dentro do que rege a Constituição".

Opositor a Camilo Santana, o deputado federal eleito Capitão Wagner (PROS), por outro lado, diz que vai "tentar minimizar os ânimos exaltados" do Governo Bolsonaro, de quem é aliado. "Vou elogiar quando acertar e criticar tanto a nível estadual quanto a nível federal. Não faço oposição por oposição, mas para ver a coisa funcionar".

Também aliado de Bolsonaro, o senador eleito Luís Eduardo Girão (PROS) aposta em cooperação. "Quando colocarmos os interesses da população e o bem-estar da sociedade cearense acima de discordâncias ideológicas e históricos de disputas partidárias", destaca o parlamentar eleito.