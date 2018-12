Congresso Nacional vota últimos projetos, mas já pensa em 2019

Após ano conturbado, o Congresso Nacional se aproxima do fim dos trabalhos no ano Legislativo e corre para votar as últimas matérias, entre elas, o Orçamento da União 2019. Apesar do esforço concentrado, nos bastidores, o assunto mais recorrente é a formação das mesas diretoras da Câmara e do Senado para 2019, articulações que já estão em curso.

O Orçamento de 2019 foi aprovado pela comissão mista de Orçamento do Congresso na última quinta-feira, dia 13, e deve ser levado ao Plenário já nesta semana - o ano legislativo, no entanto, vai até o próximo dia 23. A peça orçamentária se reverte de maior importância por tratar dos recursos disponíveis para o primeiro ano da nova gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro.

A sessão para a votação do orçamento pode ocorrer na próxima terça-feira, mas depende da confirmação do presidente do Congresso, senador cearense Eunício Oliveira.

Articulações

Além das votações, a semana será decisiva para as reuniões dos partidos e as articulações em torno dos possíveis candidatos que disputarão a Presidência da Câmara e a do Senado, no início da próxima legislatura, no dia 1º de fevereiro.

Na Câmara, o atual presidente, Rodrigo Maia, vem sendo apontado como favorito. Maia já teria, inclusive, acordo com um bloco de partidos que estariam comprometidos com a sua postulação, como PSD, PR, DEM e Solidariedade. Nos bastidores, o deputado Fábio Ramalho (MDB) tem reunido parlamentares do chamado "baixo clero" para apresentar sua candidatura, mas internamente o partido ainda não definiu nada sobre o assunto. Outros nomes como Kim Kataguiri (DEM/SP) e JHC (PSB/PB) estão se lançando na disputa, além de João Campos (PRB/GO), membro da bancada da Bala e da Bíblia.

O deputado cearense Moses Rodrigues (MDB) confirma que o partido ainda não definiu o seu candidato. Além de Fábio, Alceu Moreira tenta concorrer ao cargo. "Os dois são bons, mas o partido deve escolher apenas um para se fortalecer na disputa".

Moses ressaltou que até o início da próxima legislatura, pelo menos dez deputados devem lançar candidatura.

Com a maior bancada na Casa, com 56 parlamentares, o PT tem planos de participar da composição da próxima Mesa Diretora. "O PT vai participar daquilo que lhe é de direito, somos a maior bancada e o nosso direito é integrar a mesa", diz José Guimarães.

Apoio

No Senado, Renan Calheiros (MDB) tem forte articulação para tentar retornar ao comando da Casa.

O cearense Tasso Jereissati admitiu, na semana passada, sua pré-candidatura apostando na ampla renovação, na articulação de alguns partidos e prometendo resguardar a independência do Senado.

Até o momento, o novo governo Bolsonaro não se manifestou na defesa de qualquer candidato na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e nem do Senado.