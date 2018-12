Caravanas se deslocam de pelo menos 13 municípios do Ceará para a posse de Jair Bolsonaro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), será diplomado nesta segunda-feira (10) em cerimônia reservada para poucos convidados, em Brasília. No entanto, dezenas de eleitores do político no Ceará já estão se organizando em caravanas rumo à capital federal neste mês para, no dia 1º de janeiro, comparecer à posse do 38º presidente da República. Lideranças cearenses também estarão presentes à solenidade.

Os primeiros a se deslocarem até a sede do Governo Federal serão os membros do grupo "Cruzada 17", movimento de motociclistas admiradores do presidente eleito. Pelo menos 20 pessoas sairão da Avenida 13 de Maio, em Fortaleza, no dia 26 de dezembro, com destino a Brasília.

A chegada do grupo está marcada para a manhã do dia 29 de dezembro, quando devem ser recepcionados por um dos filhos de Bolsonaro. De acordo com o líder do grupo, o tenente Francisco Siqueira, o "Cruzada 17" iniciou as atividades quando Bolsonaro, ainda presidenciável, esteve em Fortaleza.

Além deste grupo, outros motociclistas devem se deslocar até Brasília no dia 28 de dezembro e se encontrar com os colegas durante a posse. No percurso, eles também se encontrarão com eleitores do capitão reformado de outros estados que já combinaram de se juntar à movimentação ao longo do trajeto.

Organização

De acordo com o tesoureiro do PSL no Ceará, Albino Oliveira, não é possível estimar a quantidade de pessoas que devem se deslocar do Estado rumo a Brasília, uma vez que, apesar de movimentos de direita estarem programando caravanas, outros eleitores estão organizando viagens de carro, motocicleta, avião e ônibus sem o controle do partido. "Só no voo que eu vou, são 12 pessoas que conheço. Pessoas estão indo de forma independente", cita.

Na última quarta-feira (5), o movimento Direita Ceará realizou encontro com 135 representantes de grupos conservadores do Estado. A maioria deve ir à posse do presidente. Durante o encontro, o presidente estadual do PSL, o deputado federal eleito Heitor Freire, informou que pretende transformar o Direita Ceará em um instituto para formação de novas lideranças políticas com pensamento conservador.

Também sairá de Fortaleza um ônibus com 48 pessoas. De acordo com a coordenadora do movimento Endireita Fortaleza, Paloma Freitas, ainda há previsão de um outro veículo ser contratado devido a demanda crescente de pessoas interessadas na viagem. Os admiradores de Bolsonaro saem da capital cearense no próximo dia 29 de dezembro, às 18 horas, e esperam chegar em Brasília no dia 31, véspera da posse, pela manhã.

Outros grupos de direita do Nordeste também se encontrarão com o Endireita Fortaleza na capital federal. Cada pessoa deve desembolsar R$ 650 - valor que dá direito ao traslado de ida e volta, hospedagem e alimentação. O pacote inclui ainda uma blusa e um chapéu de cangaceiro "para o Nordeste chamar atenção quando chegar lá", destaca Paloma.

Detalhes

Por pouco a caravana do Endireita Fortaleza não conseguiria levar todo o pessoal que contratou a viagem. Paloma relata que o cantor Waldonys, primo dela, entrou em ação para viabilizar um ônibus mais acessível. "Três idosas vão com a gente e tem uma moça com problema nas pernas que ficou muito feliz quando soube que conseguimos um ônibus com seis camas", comemora.

Cerca de 80 pessoas também sairão de ônibus de municípios do Cariri, como Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Campos Sales, Brejo Santo e Milagre, informa o coordenador do Direita Cariri, Juan Brilhante. De Crateús, terra natal da família da futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro, 50 pessoas devem viajar a Brasília. O ônibus sairá no dia 29 próximo, a partir das 14 horas, e também levará pessoas de Itaitinga, Tauá e Fortaleza. Cada pessoa pagará R$ 380.