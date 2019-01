Bolsonaro ordena pente-fino no Governo; exonerações começam

O pente-fino que o Governo Bolsonaro fará na máquina pública federal deve atingir o Ceará. O presidente pediu aos 22 ministros uma limpeza de pessoas que a nova gestão considera simpatizantes da esquerda nos cargos de confiança dos ministérios para poder aplicar sem entraves internos seu programa. O PSL já identificou mais de 800 ocupantes de cargos federais no Ceará. "É o único jeito de poder tocar o Governo com as nossas ideias, os nossos conceitos e fazer o que a sociedade brasileira decidiu por maioria: dar um basta nas ideias socialistas e nas ideias comunistas que por 30 anos nos levaram a esse caos em que vivemos", disse, ontem, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

No Ceará, esses mais de 800 ocupantes de cargos federais trabalham em 43 órgãos vinculados à União, segundo levantamento do PSL cearense.

Na Casa Civil, que articula os trabalhos do Governo, já foram exonerados 300 funcionários que tinham cargo de confiança, ou seja, cuja nomeação depende do Governo e não de concurso público.

"Não há nenhum sentido em nós termos um governo com perfil que nós temos, com pessoas que defendem outra lógica, um outro sistema político, uma outra organização da sociedade", disse o ministro da Casa Civil. "Estamos tendo a coragem de fazer o que talvez tenha faltado ao governo que terminou no dia 31, logo no início ir limpando a casa", acrescentou. Lorenzoni já tinha falado em "despetizar" o Estado.

Ao ser questionado se a medida não seria uma espécie de "caça às bruxas", ele negou. "Não tem isso. E justamente para não ter é que nós exoneramos todos os comissionados", afirmou o ministro.

"Por ser um governo novo - uma mudança similar só se deu quando Lula assumiu, em 2003 - e carregado de expectativas por parte do eleitor do Bolsonaro, ele tem que fazer medidas de grande impacto. E está fazendo", avalia o cientista político André César, da consultoria Hold.

Medidas como a anunciada por Lorenzoni soam como "música para o ouvido do eleitor dele", acrescenta César.

Imóveis

Onyx relatou, ontem, que Bolsonaro também pediu aos ministros um levantamento sobre todos os imóveis do governo federal nos estados, principalmente nas capitais.

A ideia é reunir todas as estruturas em um só local, liberando edifícios para a venda. "É o nascedouro da ideia de uma Casa Brasil nas capitais. A União tem hoje cerca de 700 mil imóveis. Pensem o que isso significa em termos de custo de manutenção", afirmou.

"Também serão revisados todos os contratos de locação de imóveis Há contrassenso absurdo no aluguel desses espaços", disse o ministro.

Temer

Ontem, Bolsonaro também levantou desconfianças sobre atos do governo Michel Temer em sua primeira reunião ministerial. Ele ordenou a todos os ministros que façam um pente-fino também nos gastos realizados pela administração anterior no mês passado. Segundo o ministro da Casa Civil, o volume de despesas autorizadas em dezembro teria causado "estranheza".

"Houve uma movimentação incomum de recursos destinados a ministérios nos últimos dias de 2018. Foi solicitado que todos os ministros fizessem uma revisão, Pasta por Pasta, sobre as exonerações ou transferências de pessoal, e também sobre a movimentação financeira dos últimos 30 dias", afirmou Onyx, após a primeira reunião ministerial da gestão Bolsonaro no Palácio do Planalto.

Onyx disse ainda que a suposta movimentação atípica ocorreu, sobretudo, nos últimos 15 dias do ano. "O presidente Bolsonaro quer um relatório de cada um dos ministros para ver para onde foi o dinheiro, por que foi feito e se há suporte".

Contrato suspenso

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, suspendeu contrato de R$ 44,9 milhões com a Universidade Federal Fluminense. O acordo para elaborar um projeto de "apoio institucional ao desenvolvimento do projeto Fortalecimento Institucional da Funai" não foi firmado por meio de processo licitatório e de concorrência, mas por uma contratação direta entre os dois órgãos federais.

O pente-fino nessas despesas é visto por técnicos do governo como um processo "normal" de revisão de atos. Segundo técnicos, é comum que os ministérios acelerem os gastos em dezembro para garantir o uso do espaço fiscal já autorizado para aquele ano.

Fachadas

A previsão do Governo é que até a próxima semana se tenha um balanço do total de exonerações.

As mudanças também chegaram à paisagem da Esplanada dos Ministérios. Começaram a ser trocadas as fachadas das sedes. A primeira alteração imposta no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, foi nas cores das cadeiras: saem as vermelhas, entram as azuis.

A troca foi realizada na tarde de ontem, com o auxílio de um caminhão, e durou cerca de 40 minutos.

O presidente e sua equipe costumam criticar a cor vermelha que associam ao PT e ao socialismo.