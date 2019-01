Bloco liderado por Cid no Senado se reúne no próximo dia 25 para traçar metas na eleição

O bloco de partidos articulado pelo senador eleito Cid Gomes (PDT) deve se reunir no próximo dia 25 para traçar metas em comum para a eleição da Mesa Diretora do Senado. Ao Diário do Nordeste, o pedetista informou que pelo menos 47 senadores de partidos como PDT, PSDB, PP e PSD estão dialogando no intuito de fechar questão quanto ao nome que deve presidir a Casa.

Há um mês, Cid teve encontro com o pré-candidato à presidência do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), e informou ao emedebista que ele teria o apoio de algumas figuras do Senado, mas que não contava com a confiança de novas lideranças políticas que foram eleitas no pleito de 2018. Cid deixou claro para Renan que seria praticamente impossível apoio à sua postulação.

O pedetista defende que o Senado atue de forma moderadora em relação ao Governo Jair Bolsonaro, e não com postura governista ou fazendo oposição. Segundo ele, o cearense Tasso Jereissati (PSDB) atende a todas as expectativas do bloco que lidera para a disputa à presidência. No entanto, ressaltou que o tucano não é o único nome na disputa.

Para Cid Gomes, ao invés de se definir logo um nome para presidir a Casa, o ideal seria fazer o contrário. "Temos que primeiro ver como se comporta a agenda nacional, dividir comissões, lideranças de partidos e blocos, depois a Mesa e, só por último, a presidência".

Poder

Para o cearense, é preciso ainda mudar o Regimento Interno do Congresso para flexibilizar as funções do presidente do Senado. "Entrega-se tudo de mãos beijadas para o presidente. É preciso dividir mais os poderes", defende. Por conta disso, diz ele, presidentes se perpetuam no poder.

Cid ainda chamou de "polêmica inútil" a discussão sobre voto aberto ou fechado no Senado. "Isso é polêmica inútil. A turma dos 'camisas negras', como acontecia na Alemanha nos anos 1920, quer ganhar as coisas na marra", disse.