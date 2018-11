Bebianno é o primeiro nome do PSL a ser indicado para ministério

Jair Bolsonaro terá uma sombra no Palácio do Planalto: seu braço direito na campanha eleitoral, o advogado Gustavo Bebianno, ex-presidente do PSL, assumirá a Secretaria-Geral da Presidência da República. Ficarão a cargo de Bebianno, a exemplo do modo como é hoje, a Secom (Secretaria de Comunicação), o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) e a EPL (Empresa de Planejamento e Logística).

Responsável por negociar a filiação do presidente eleito ao PSL, Bebianno é também o primeiro nome do PSL indicado para ocupar um Ministério. "Foi um dos coordenadores da campanha presidencial. Um homem que está extremamente preparado e é da absoluta confiança do presidente da República", definiu Onyx Lorenzoni (DEM-RS), futuro ministro da Casa Civil. A partir de agora, serão realizadas reuniões semanais todas as quartas-feiras com os ministros indicados e os 14 grupos temáticos que estão trabalhando na transição de governo.

Após ser anunciado, Bebianno confirmou que a Empresa Brasileira de Comunicação ficará sob sua responsabilidade e disse que está estudando qual será o destino dado à empresa, criada durante o governo Lula em 2007.

Questionado se vai atuar também na articulação política com o Congresso, uma vez que Lorenzoni já anunciou que essa responsabilidade ficará com a Casa Civil, Bebianno disse que fará um "estágio". "Pretendo fazer um estágio com o ministro Onyx e aprender como funciona".

Bebianno ainda foi perguntado se já há uma definição sobre o futuro chefe da Secom, órgão responsável pela relação do governo com a imprensa, e elogiou o filho de Bolsonaro, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PSC-RJ).

"Alguns nomes estão sendo estudados. O filho do presidente, Carlos Bolsonaro, é uma pessoa que sempre esteve à frente dessa comunicação, desenvolveu um trabalho brilhante, que talvez sem ele a campanha não tivesse desenvolvido tão bem. É um trabalho, aliás, que se desenvolve há bastante tempo, antes da pré-campanha. Então isso será discutido com ele, com o presidente e esse nome será encontrado", disse Bebianno.

Já Onyx disse que o presidente eleito deve nomear todos os ministros até o final do mês. Ele afirmou que a ideia é que até meados de dezembro os titulares das pastas já tenham condições de ter os projetos a serem implementados no governo.

Em relação à Advocacia-Geral da União, que a equipe de transição vinha estudando a possibilidade de perder o status de Ministério, Onyx disse que Bolsonaro ainda não definiu se ela permanecerá ou não como um ministério à parte. O nome do futuro AGU André Luiz Mendonça foi anunciado ontem pelo presidente eleito, mas ainda não há nenhuma indicação sobre como ficará o status da Pasta.

Trump

Já o assessor de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, virá ao Brasil na próxima semana para uma reunião com Bolsonaro, em mais um passo para a aproximação entre o governo do presidente eleito e o de Donald Trump. O encontro será no Rio de Janeiro na próxima quinta-feira.

Há expectativa por parte do entorno de Bolsonaro sobre a presença de Trump na posse do presidente eleito, em 1º de janeiro, assunto que deve ser tratado com Bolton.