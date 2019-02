Assembleia tem clima de expectativa sobre lideranças e comissões

Depois de duas sessões solenes, uma de posse e outra preparatória da atual legislatura, os deputados estaduais do Ceará, enfim, realizaram uma plenária ordinária, ontem, quando discursaram sobre diversos temas. No entanto, o que chamou atenção foram as discussões dos parlamentares nos corredores da Casa em busca de lideranças partidárias e blocos para indicação de presidentes das comissões técnicas permanentes.

O presidente do Legislativo, José Sarto (PDT), cobrou dos deputados presentes que houvesse celeridade na indicação dos líderes das bancadas para realização da primeira reunião do colégio de líderes. Somente Bruno Gonçalves, do Patriota, e Renato Roseno, do PSOL, foram indicados como líderes de seus partidos.

No entanto, nos bastidores, alguns parlamentares chegaram a confirmar nomes que devem ser líderes de suas agremiações. A deputada Patrícia Aguiar (PSD) informou que, a priori, sua colega, Érika Amorim (PSD), seria a líder do partido na Casa. No entanto, ainda há discussão sobre uma possível coligação da legenda com o PDT.

A sigla pedetista, com 14 parlamentares, espera contar com um bloco de, no mínimo, 16 integrantes para disputar a presidência de até seis comissões temáticas. Guilheme Landim (PDT) sinalizou a possibilidade de liderar o grupo, mas afirmou que as definições se darão ao longo da semana.

Há, ainda, discussão para a constituição de um grande bloco governista, abrangendo as principais legendas aliadas do Governo Camilo Santana (PT), mas nem todos as siglas estão interessadas na coligação.

O PT, por exemplo, até o início da tarde de ontem, aguardava definição do governador sobre o líder do Governo na Casa. O nome de Elmano de Freitas, que estava forte para comandar a base, já não era consenso no Executivo. À tarde, ele esteve no Palácio da Abolição com o assessor de Relações Institucionais, Nelson Martins, e reafirmou que uma decisão deve ser anunciada por Camilo até amanhã (8).

O deputado petista, porém, não é tido como primeira opção por aliados do governador, visto suas posições mais radicais e a falta de alinhamento com o prefeito Roberto Cláudio (PDT). O nome de Acrísio Sena (PT) chegou a ser sondado, ontem, por alguns deputados da Assembleia.

Sessão

Sena negou qualquer articulação neste sentido. No entanto, ontem, logo após o deputado Heitor Férrer (SD) criticar o Governo, Acrísio foi o primeiro a subir à tribuna em defesa de Camilo Santana.

O partido aguarda definição sobre liderança do Governo para se posicionar sobre bloco. O MDB, por outro lado, pretende se alinhar à sigla petista, informou o deputado Danniel Oliveira (MDB). O PCdoB, por sua vez, aguarda entendimentos da base, mas Carlos Felipe (PCdoB) disse preferir que a legenda fique isolada na Assembleia.