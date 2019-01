Aprece tem nova diretoria eleita

Prefeitos do Ceará elegeram nesta sexta-feira (25) a nova diretoria da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). Na condução dos próximos dois anos, foi eleito em chapa única o prefeito de Cedro, Nilson Diniz, para a presidência da entidade e o prefeito de São Benedito, Gadyel Gonçalves, para a vice-presidência. O mandado, que começou ontem, se encerra no início de 2021.

Em entrevista coletiva, o presidente empossado ontem afirmou que a bandeira que vai ser levada a Brasília pela nova gestão como reivindicação maior dos gestores municipais é o repasse de verbas.

"Ao longo desse tempo, nós tivemos a municipalização dos programas. Entre União, estados e municípios, nós somos o lado mais fraco. Ao longo desse tempo viemos perdendo recursos", criticou o novo presidente.

Diniz argumentou ainda que os repasses atuais são insuficientes para a manutenção dos serviços sociais para a população. "O que se passa para uma equipe do Programa de Saúde da Família em cada município desses pequenos é algo em torno de 10 mil reais, que hoje não se paga mais nem o profissional médico. Nós precisamos repensar isso. Os municípios são obrigados a implantar e executar políticas públicas, mas os recursos não chegam a contento", argumentou o gestor municipal.

O prefeito Roberto Cláudio (PDT), que é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, reforçou a necessidade de aumento nas receitas dos municípios. O pedetista pediu maior participação do Governo Federal principalmente em políticas municipais que são, na teoria, papel federal.

"É um novo ciclo federal que se inicia. Há um conjunto de políticas municipais que dependem de financiamento nacional. Certamente, essa é a grande prioridade", pontuou. A nova diretoria vai buscar apoio da Frente Nacional de Prefeitos e da Confederação Nacional de Municípios para colocar na pauta presidencial as agendas dos prefeitos.