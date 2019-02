Após saída de Bebianno, partido do clã Bolsonaro fala em "apaziguar" o PSL

Os 100 primeiros dias são simbólicos, indicando o estilo de um líder e o que vem por aí. Ao completar 50 dias nesta terça-feira, o Governo Bolsonaro chega ao meio do caminho dos 100 dias com um desafio inesperado: conter eventuais danos políticos provocados pela saída de uma peça-chave do tabuleiro.

Nem no PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, se esconde o clima de apreensão criado com a exoneração de Gustavo Bebianno. A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) afirmou que seria ingênua se não admitisse o risco de uma retaliação de Bebianno. "Ele não disse nada publicamente, mas mesmo o cachorro mais leal, se você chuta uma, duas, três vezes, na quarta ele te morde", disse.

Para ela, há tempo de evitar dano maior. "Isso gerou fratura no núcleo duro do Governo, cabe agora construir uma saída". Depois de almoço da bancada paulista com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ela declarou: "Agora vamos ver como vamos colocar uma gaze úmida nessa queimadura de terceiro grau", comparou.

UDN

Diante da incerteza causada pelo episódio, circulou o rumor de que o presidente Jair Bolsonaro e os filhos podem deixar o PSL, atingido por denúncias de uso irregular dos recursos do Fundo Partidário.

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) disse que não acredita que haja um movimento de migração da família Bolsonaro para um novo partido que está sendo criado com a sigla UDN (União Democrática Nacional). "Eu estive com o Eduardo (Bolsonaro, deputado federal pelo PSL de São Paulo) e ele me disse que não existe isso", afirmou.

Já o senador Major Olímpio (PSL-SP), que preside o diretório estadual do partido, disse que não deve ser alterado o cenário para aprovação de reformas, como a da Previdência, e o Pacote Anticrime. Para Olímpio, o momento agora seria de "apaziguar" e "serenar" o PSL.