Vítimas de João de Deus no Ceará podem procurar Ministério Público para denúncias

O Ministério Público do Ceará (MPCE) começou a acolher denúncias de mulheres que podem ter sido vítimas de estupro pelo médium João Teixeira de Faria, 76, conhecido internacionalmente como João de Deus. A iniciativa faz parte de força-tarefa nacional para colher possíveis depoimentos de crimes eventualmente cometidos por João de Deus.

As informações podem ser enviadas através do e-mail caocrim@mpce.mp.br. Caso haja vítimas no Ceará, os depoimentos serão colhidos pelo Ministério Público e enviadas ao órgão equivalente em Goiás, onde acontecem as investigações. A intenção é que o suspeito seja processado por todos os delitos.

Até esta terça-feira, o Ministério Público de Goiás recebeu 206 denúncias de mulheres contra João de Deus. Além de Goiás e Distrito Federal, vítimas de outros oito estados se manifestaram, bem como duas que vivem nos Estados Unidos e na Suíça.