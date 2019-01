Zema, governador de MG, disse que queria agilizar licenças para mineradoras

O governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou em novembro de 2018 que pretendia agilizar licenças de mineradoras. "Continuar com a legislação ambiental bastante rígida, que olhe os interesses do Meio Ambiente, mas com uma secretaria mais técnica do que política", disse. "É possível conciliar desenvolvimento com preservação."

Uma barragem da mineradora Vale rompeu a manhã desta sexta-feira (25) em Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte. O rompimento foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que enviou equipes para o local. A defesa civil também foi acionada.

O rompimento foi na região do córrego do Feijão, na altura do km 50 da rodovia MG-040. Em nota, a Vale afirmou que o rompimento de uma barragem na Mina Feijão na manhã desta sexta-feira fez com que os rejeitos atingissem a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco.

A afirmação de Zema foi feita durante visita a Amirt (Associação Mineira de Rádios e TV) em 5 de novembro. À época, o governador discutia a união das secretarias de Agricultura e Meio Ambiente, mas, posteriormente, recuou da ideia -o mesmo ocorreu com a intenção do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de fusão dos ministérios da Agricultura e Meio Ambiente. Zeman afirmou em 2018 que a junção era viável desde que se mantivesse a independência técnica da pasta do ambiente.